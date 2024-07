Receso invernal: dictaron conciliación obligatoria y habrá vuelos de Aerolíneas

El Gobierno nacional intervino en el conflicto planteado por la Asociación Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que reclama a las autoridades de Aerolíneas Argentinas mejoras salariales. El sindicato había anunciado la realización de asambleas para este viernes, que iban a ocasionar demoras e incluso cancelación de vuelos, justo en el inicio de las vacaciones de invierno. En ese escenario, la Secretaría de Trabajo realizó el llamado a conciliación obligatoria previsto por ley para convocar a las partes a una negociación sin medidas de fuerza de por medio.La medida rige desde las 00.00 horas del día 12 de julio con el objetivo de garantizar la normalidad en el inicio del receso invernal, “y privilegiando la normal prestación del servicio en un momento donde miles de argentinos planean desplazarse por todo el país”, indicó la comunicación oficial de la intercesión de la cartera laboral.“No obstante la medida dictada, desde la Secretaría se insta a las partes a continuar dialogando con responsabilidad a fin de alcanzar acuerdos para garantizar el servicio”, agregaron.El sindicato que representa a los pilotos en la aerolínea de bandera había planteado un escenario de conflicto para presionar en las negociaciones por una recomposición salarial. “Ante la cancelación de la reunión paritaria prevista para esta semana, realizaremos mañana dos asambleas informativas, en Aeroparque y Ezeiza, para debatir las próximas medidas a adoptar”, había publicado la cuenta oficial de APLA, antes de la convocatoria oficial.El gremio considera que no sólo no hubo mejoras en los ingresos del sector, si no que su situación particular se agravó a partir de la aprobación de la Ley Bases que, entre otras cosas, restituye el cobro del impuesto a las ganancias para las categorías que habían quedado exentas hace un año. Los pilotos se verán alcanzados por esta situación.“Las operaciones sufrirán demoras y cancelaciones”, había alertado la dirigencia de APLA, generando un escenario de incertidumbre para los vuelos previstos para el viernes 12 de julio, que marca el inicio del periodo de vacaciones de invierno. Ese marco generaba preocupación en el sector turístico, que tiene al receso invernal como uno de los momentos fuertes en el año.“Lamentablemente y de manera irresponsable eluden la problemática salarial que enfrentamos, generando un conflicto que tendrá impacto en el inicio de las vacaciones de invierno”, se quejaron desde el gremio que conduce Pablo Biró.