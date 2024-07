FMI destacó el cumplimento de metas de Argentina y apoyó el programa monetario

Metas de la política fiscal

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal. Así lo remarcó Julie Kozack, directora de Comunicaciones del organismo, en su habitual conferencia de prensa que tuvo lugar este jueves en Washington. Asimismo, adelantó que el FMI está estudiando los sobrecargos que cobran a distintos países sobreendeudados, como es el caso de la Argentina.Ante consulta Ámbito, la vocera señaló que “desde la aprobación de la octava revisión (del programa argentino) el 13 de julio, hemos tenido algunos acontecimientos bastante positivos en Argentina”.En tal sentido, destacó que “el Congreso aprobó medidas fiscales y estructurales críticas que apuntan a mejorar la calidad y durabilidad de la consolidación fiscal y apoyar la recuperación y la inversión en el futuro”.Particularmente, indicó “la reforma del impuesto a la renta personal (Ganancias), que incorpora al impuesto a más trabajadores del sector formal con ingresos más altos apoyando así los ingresos en Argentina y también mejorando el reparto de la carga de la consolidación fiscal”.Agregó que “la legislación estructural aprobada también ayudará a crear una economía más basada en el mercado y abordará muchos de los obstáculos al crecimiento de la Argentina”.En términos más generales, Kozack consideró que “la aprobación de esta legislación crítica también demuestra la voluntad y la capacidad de la administración para encontrar un compromiso político en la implementación de reformas. Y esto también es consistente con esfuerzos más recientes para generar consenso con un amplio conjunto de partes interesadas sobre principios y objetivos clave de política pública”.La vocera ponderó la marcha del programa al señalar que los datos preliminares sugieren que los objetivos fiscales y de acumulación de reservas se están cumpliendo. La información de alta frecuencia indica reducciones en la inflación y alguna estabilización de la actividad económica y la demanda. “Todo esto dice, y como hemos dicho muchas veces antes, esfuerzos continuos son necesarios para continuar con la estabilidad, para asegurar la recuperación económica y nuestro equipo está activamente involucrado con las autoridades hasta este punto”, dijo.Kozack asimismo relativizó las recientes tensiones en el mercado de cambios. Afirmó que “es inevitable que países que aplican estos tipos de programas de estabilización tendrán períodos de volatilidad, y eso es sólo inevitable. Pero la clave aquí, para los políticos, al mirar esta volatilidad, es mantenerse ágiles con las políticas y evolucionar para continuar abordando los desbalances macroeconómicos que existen. Y esto es exactamente lo que las autoridades argentinas están haciendo”.Consultada sobre las críticas del presidente Javier Milei al director del Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, Kozack afirmó que “es importante señalar que la Directora General tiene plena confianza en Rodrigo Valdez y todo su equipo de liderazgo senior. Y como se indicó anteriormente, nuestro compromiso con las autoridades argentinas sigue siendo activo y constructivo”.Por último, al ser consultada sobre el futuro de las negociaciones, señaló que intercambio con Argentina, actualmente permanecemos dentro del contexto del acuerdo de facilidades extendidas vigentes. Agregó que “como ya mencionamos, nuestro intercambio permanece frecuente y constructivo. El personal intercambiará en las discusiones sobre un nuevo acuerdo potencial, como lo haríamos con cualquier miembro del FMI, una vez que las autoridades formalmente lo soliciten. Y en este momento no hay una tabla de tiempo específica para estas discusiones”.“El FMI lo recibió con beneplácito (al programa monetario) y lo avaló en 48 horas”, aseveró el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo este jueves en declaraciones a Radio Mitre. “Debe ser récord en la historia del Fondo, que el Fondo avale un programa monetario en 48 horas”, y agregó que “no debe estar ni cerca, digamos, de haber hecho alguna cosa parecida”.De esta manera, el titular del Palacio de Hacienda se ocupó de desmentir que hubiera problemas con el organismo multilateral. “La relación es muy buena”, enfatizó.Respecto a la posibilidad de un nuevo acuerdo para septiembre, Caputo se negó a poner fechas al tiempo que afirmo que “estamos empezando a hablar del nuevo acuerdo”, descartó que este se pueda lograr para septiembre ya que “en general los acuerdos llevan un poco más”.De todas maneras, afirmó que “seguro para este año” habrá un nuevo acuerdo con el Fondo.El ministro admitió que se está contemplando un nuevo préstamo del FMI, pero se negó a dar precisiones respecto al monto al indicar “no estamos todavía en ese punto, porque depende de la estructura del programa. Así que no, todavía no hemos llegado a ese punto”, concluyó Caputo.El FMI está dando un amplio respaldo al programa argentino, pero al mismo tiempo viene planteando que se debe mejorar la calidad del ajuste fiscal para garantizar su “durabilidad y equidad y la protección de los más vulnerables”, como así también profundizar las reformas macroeconómicas para promover la inversión y el empleo formal.En este sentido, el Fondo considera “fundamental trabajar para ampliar el apoyo político a la estabilización y reforma macroeconómica”. Fuente: (Ámbito)