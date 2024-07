Milei sobre el Pacto de Mayo: "Es el puntapié inicial del nuevo orden del país"

Principales lineamientos del Pacto de Mayo

Propiedad privada

Equilibrio fiscal

Gasto público

Educación

Reforma tributaria

Coparticipación

Explotación de los recursos naturales del país

Reforma laboral moderna que promueve el trabajo formal

Reforma previsional que le da sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron

La apertura al comercio internacional

Reconstrucción y esperanza: un nuevo horizonte para argentina

El presidente Javier Milei firmó el Pacto de Mayo con 18 gobernadores en la Casa Histórica de Tucumán, en coincidencia con la celebración del Día de la Independencia.Destacó que el Pacto "es el puntapié inicial del nuevo orden del país". Sostuvo que "la Argentina grande" del pasado "parece un sueño lejano" y destacó: "Quiero agradecerle a todos los presentes por haber venido a la casa histórica de nuestra Independencia".Por otra parte, remarcó que "nos enfrentamos a un problema de magnitudes bíblicas. No son momentos de paz y tranquilidad, son de dificultad y conflicto".En esa sintonía, expresó: ". No son momentos de paz y tranquilidad, son momentos de dificultad y conflicto, de todo parece cuesta arriba. Y la conquista de esa dificultad ocurre porque quienes ocupan lugares de liderazgo tienen la valentía de ser más grande que ellos mismos, hacer a un lado los egoísmos y realizar sacrificios para emprender juntos un trabajo común. Así es como se escribe la historia grande de los países. No es la primera vez que después de años de guerras intestinas, representantes de los distintos confines del mapa político se reúnen para poner las armas y encontrarse en torno a un nuevo orden. La Argentina se encuentra ante un punto de inflexión, un punto de quiebre en la historia".Por tal motivo, rememoró un poco de la historia: "Esto ya nos pasó en mayo de 1853, cuando 24 convencionales en representación de las Provincias Unidas se reunieron para sancionar nuestra primera Constitución y darnos así una ley común para todo el territorio nacional. Llevábamos más de 40 años de guerra, primero por la independencia, pero después habíamos caído en tres décadas interminables de guerra civil, donde nos habíamos matado a sablazos unos a otros, estábamos al borde del abismo, al borde de desaparecer como nació. Pero gracias a la visión y el coraje de aquellos líderes y la convicción de los miles de hombres libres que lo siguieron, logramos adoptar una Carta Magna Común y establecer las bases sobre las que construiríamos el nuevo orden y construirnos como nació. Y lo hicimos tomando como faro las ideas liberales de nuestro máximo pensador nacional, Juan Bautista Alberdi, que nació en esta misma ciudad y cuyos restos yacen a pocas cuadras de aquí".Asimismo, destacó: "Ese pergamino original de nuestra primera Constitución, con la firma de aquellos 24 convencionales, hoy está dispuesta en el Salón de la Jura, velando sobre el acta que firmarán los aquí presentes. Fue ese gesto patriótico de quienes depusieron las ármaras para convenir un proyecto de nación, el puntapié inicial de un proceso asombroso, la erupción de la Argentina como volcán, desde las profundidades del abismo hasta la altura de los cielos. Esa Constitución nos dio medio siglo de crecimiento y de desarrollo económico, y como consecuencia de ese desarrollo económico, nos trajo desarrollo en todas las esferas de la actividad humana. Fue sin lugar a dudas la época dorada de nuestro país, que nos puso en la cima, codo a codo con las grandes naciones del mundo, y en la base de ese largo proceso estuvimos siempre inconmovibles en un conjunto de principios, ideas y objetivos comunes.. Igual de lejano e incluso imposible pareció en los últimos años que dirigente de distintas fuerzas pudieran reunirse a convenir un rumbo común, tal como habían hecho nuestros padres fundadores. A pesar de haber sido una demanda histórica de la dirigencia política argentina, y porque no también de la sociedad, la posibilidad de sentarnos en una mesa y establecer pautas comunes y transversales a todas las fuerzas políticas pareció siempre una quimera en las últimas décadas".Posteriormente, el presidente manifestó: "Por eso,. Por eso quiero agradecerles a los integrantes del Gobierno nacional, a los 18 gobernadores que hoy nos acompañan, a los dirigentes, diputados y senadores de distintos partidos, bloques y distritos, a los expresidentes, a los representantes de los distintos sectores de la economía, los jefes de las Fuerzas Armadas y todos los demás que están hoy aquí. A pesar de haber estado enfrentados en el pasado o haber defendido ideas distintas a las que hoy inscribimos en este pacto, tienen la generosidad de acudir a esta convocatoria, lo cual constituye un acto de grandeza y, sin dudas, de amor a la paz. Están acudiendo al llamado que les hace el pueblo argentino, que no se escucha desde su casa y que el año pasado le exigió a la dirigencia política un cambio profundo de dirección.. Ya lo hemos dicho, nosotros no miramos para atrás, no mantenemos rencores, creemos que lo único que tiene que hacer la política es discutir ideas y llevar esas ideas a la realidad, no impugnar al adversario por cuestiones personales, perseguirlo por pensar distinto y vivir en una inquisición permanente. Y".Asimismo, hizo mención a aquellas personas que se ausentaron al Pacto de Mayo: "No obstante, hay muchos dirigentes políticos, sociales y sindicales que no están aquí hoy entre los presentes para suscribir a este acta fundamental. En algunos casos porque sus antiojeras ideológicas nos hacen desconocer la raíz del fracaso argentino, en otros por miedo o vergüenza de haber persistido en el error durante tanto tiempo y lamentablemente en muchos casos por obstinación en no querer ceder los privilegios del viejo orden les brindaba. No es casualidad que entre estos últimos se encuentren quienes han intentado e intentan cotidianamente boicotear a este Gobierno y conspiran para que fracase. Ellos son adictos al sistema porque sus intereses personales son diametralmente opuestos al de la gente y saben, aunque no lo admitan, que ellos progresan a costa de que el conjunto de los argentinos les vaya cada vez peor. Sin embargo, nosotros estamos convencidos que inclusive aquellos que hoy desoyen el reclamo en la sociedad, sea por la razón que sea, en el futuro pueden volver a la senda argentina y encontrar la redención. Nos encontrarán aquí defendiendo las mismas ideas que ratificamos hoy y les daremos la bienvenida con brazos abiertos. Todo hombre es capaz de redimirse y no rechazaremos a nadie que quiera importar a la construcción del cambio que el país tan desesperadamente necesita. A nadie, no importa de qué partido provenga, con quién haya estado, dónde haya militado ni qué haya hecho, siempre y cuando haya obrado dentro de la ley. Lo único que importa es que abrace y quiera contribuir como lo hacemos todos los que aquí presentes hoy, a los pilares fundamentales sobre los cuales vamos a elegir la nueva Argentina".Luego hizo hincapié en la importancia de la firma del Pacto de Mayo esta noche: "El 9 de julio de 1816, la firma del Acta de la Declaración de la Independencia marcó el fin de la Revolución y el comienzo del nuevo orden, el orden de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ahora independientes de la metrópoli española y con la vocación de darnos a nosotros mismos un gobierno.. Para eso estamos aquí hoy, para establecer entre nosotros y junto a la sociedad un pacto de caballero en torno a estos pilares y para decir ante todos los argentinos de bien que reclamaron un cambio de rumbo con su voto que una Argentina distinta es imposible haciendo lo mismo de siempre".Luego procedió a las 10 líneas principales del acuerdo: "Es por eso que firmamos este pacto, cuyo primer punto indica la inmovilidad de la propiedad privada. Por eso firmamos aquí lo presente, es un acta de 10 conceptos inclaudicables, de los cualesLa propiedad privada es la primera y más básica institución de nuestra sociedad. La libertad misma de cada uno depende de la inviolabilidad de la primera propiedad de todas, que es la propiedad que uno tiene sobre su propio cuerpo y voluntad. Cada cual sabe cuándo pudo conseguir lo que uno tiene, cuánto esfuerzo, cuánto sudor, cuánto sacrificio y sobre todo cuánta libertad invirtió para lograrlo. Cada elección que uno toma implica miles de renuncias. Por eso cuando el político confisca a través de impuestos el fruto del trabajo, el individuo está confiscando su tiempo, le está confiscando su sacrificio, le está confiscando su libertad. Además, en defensa de la propiedad no sólo se trata de un derecho, sino de la fórmula para el crecimiento económico. Julio Argentino Roca dijo alguna vez que el comercio sabe mejor que el gobierno lo que a él le conviene.. Es tan simple como eso. Por eso, en consonancia con este mandato, desde el gobierno perseguiremos una agresiva agenda de desregulación en todos los órdenes de la actividad económica".Luego, extendió el desarrollo del segundo punto: "Respetar la inviolabilidad de la propiedad privada es ratificarle a los argentinos que ellos son los dueños de sus propias vidas y de sus propios destinos, en definitiva, que son adultos y que en el ejercicio de su capacidad pueden y deben elegir por sí mismos y hacerse cargo de la responsabilidad que eso conlleva. Si el Estado decide sobre todos los aspectos de la vida del individuo y tiene derecho de reclamo sobre la propiedad, el individuo no se reconoce como propietario de su propia vida y en consecuencia no se hace responsable de sus propias acciones. Dos, el equilibrio fiscal es innegociable".En la misma línea, continuó:. La deuda, la presión asfixiante, la emisión monetaria y la inflación no son otra cosa que síntomas, consecuencia del gasto público compulsivo sin respaldo ni financiamiento, con lo cual lo que estamos asumiendo no es otra cosa que un compromiso innegociable con el sentido común, no se puede gastar más de lo que entra y no se le puede imponer a quienes pagarán impuestos en el futuro, solventar el despilfarro del presente"."La deuda o la emisión para solventar cuentas públicas deficitarias, tarde o temprano se termina pagando con impuesto inflacionario que es el peor de todos porque afecta más a los que menos tienen. Además de tener para mí una carga moral, estas son leyes básicas e inalterables de la economía, es matemática inobjetable, cuando obedecimos estos principios como nación, nos fue tan bien en tan poco tiempo que pronto fuimos a la envidia del mundo entero, pero cuando en un patrón vicioso de fatal arrogancia, la clase política creyó que podía inventar la rueda y desoír estas leyes básicas de la economía, nos hundió en la miseria por un siglo y terminamos en el abismo profundo en el que estamos hoy. No somos dioses, somos sólo hombres, no escribimos las reglas, sólo podemos seguirlas, por eso de acá en adelante se terminó el chamanismo económico, debemos hacer lo que ha funcionado de forma aprobada en todo el mundo, y abandonar las recetas que fracasaron, ahora sí cumplimos esta caja de tablas, este compromiso, eso quiere decir que nunca vamos a tener contratiempos económicos, eso nadie es capaz de predecirlo ni de prometerlo, los países que también funcionan bien, también tienen problemas, pero lo que sí, y quiero detenerme un segundo en hacerles comprender qué significa esto, porque vivimos bajo un régimen inflacionario hace tantos años que nos hemos acostumbrado, los menores de 25 años ni siquiera recuerdan probablemente lo que es vivir sin inflación, vivir atosigados por la inflación es vivir en la cárcel del eterno presente, donde se vuelve imposible mirar para adelante, calcular nuestros gastos y planificar nuestro futuro. Anula la posibilidad tanto de un proyecto personal como de un proyecto de familia o un proyecto económico. Por eso, recuperar el equilibrio fiscal y convertirlo en un mantamiento que sobreviva este gobierno y perdure por muchos más, es para nosotros una cuestión en la que se juega la misma dignidad humana", prosiguió.En cuanto a este punto, el mandatario nacional expresó: ""."Pero que nos prospera porque el sector privado, las empresas, los trabajadores y los emprendedores cargan en sus espaldas con más de 40 puntos del PBI de gasto estatal, que con mucho esfuerzo estamos reduciendo, esto es que cada 10 pesos que el argentino genera con el sudor de su frente, más de 4 son consumidos por los estados nacionales, provinciales y municipales. Y como la magia no existe, este exagerado gasto sólo se puede financiar con impuestos que asfixian a nuestra economía, con inflación que pulveriza salarios e imposibilita el cálculo económico o con deuda que son impuestos a las generaciones futuras. Cada punto adicional del PBI que los políticos le suman al gasto estatal, es una carga para el sector privado, es una extracción directa de riqueza y oportunidades para cada empresa que quiere invertir, progresar y dar trabajo, es una quita directa a los ingresos de las familias argentinas, sea en forma de impuestos a los bienes que consumen o con mayor inflación", señaló.Sobre las consecuencias, aseveró: "Es asfixiar a nuestro campo con impuestos que no existen en ninguna parte del mundo. Es bloquear el desarrollo pleno de nuestro interior productivo. Es impedir que los emprendedores puedan escalar sus proyectos y convertirse en grandes empresarios. El gasto público desmedido es el centro de todos nuestros males. Como venimos insistiendo hace años, nos enfrentamos a problemas de magnitudes bíblicas, problemas que requieren del esfuerzo de todos los sectores, bajar drásticamente el peso del Estado en nuestra economía es nuestra misión más importante y más difícil. Por eso convocamos este pacto, para que todos los que tenemos responsabilidad sobre esta materia hagamos nuestra parte para asegurar la prosperidad de nuestro país. El 44% del gasto del Estado de nuestro país corresponde a las provincias y los municipios. Por cada empleado del Estado Nacional hay 5 empleados provinciales. Llegar a un peso del Estado razonable de 25 puntos del PBI requiere que todos los niveles del Estado hagan su parte. Esto redundará en beneficio para todos, porque la bonanza y la prosperidad del país de cada una de sus provincias y municipios es inversamente proporcional al tamaño del Estado".En materia educativa, comunicó los lineamientos principales: ". Identificamos hoy que el corazón de la crisis está en el fracaso que hemos tenido como país para alfabetizar correctamente a nuestros estudiantes. Hoy la mitad de los alumnos del primario no alcanzan el nivel de comprensión adecuado para su edad, para los del sexto grado ese valor llega al 70%, es decir, que hoy 7 de cada 10 chicos argentinos que no comprenden los textos que leen. Y todo esto ocurrió bajo las narices de la dirigencia política, mientras intendentes y bloques parlamentarios se tironeaban para definir qué municipio se quedaba con los fondos para construir una universidad nueva. Hemos puesto el foco únicamente en la educación superior por décadas, y mientras mirábamos para otro lado el alfabetismo se coló por la grita de los primeros niveles educativos.. Si no podemos garantizar eso, todos los esfuerzos posteriores en la trayectoria educativa del estudiante están condicionados desde el BAPO. No pueden extrañar entonces los niveles récord de deserción que tenemos hoy. Por eso este compromiso es sobre todo uno que debemos asumir junto al gobierno nacional y los gobiernos provinciales para mirar de frente el problema y elevar la vara para recuperar el espíritu de exigencia con los docentes que están necesarios. Sepan que contará con el Estado Nacional y los recursos y soporte del plan de alfabetización que presentamos esta semana para perseguir en conjunto este objetivo. Pero el problema en la educación no termina en la alfabetización, en perfeccionar la educación básica".Asimismo, amplió: "Tenemos un sistema educativo que está desconectado de las necesidades económicas de nuestra sociedad, porque tenemos carreras universitarias demasiadas largas, porque hemos priorizado aumentar la oferta universitaria por sobre la oferta terciaria, porque ingresamos una cantidad hipertrofiada de abogados y contadores que son solo demandados, porque en Argentina hay demasiados juicios, demasiados trámites y demasiados impuestos. Y porque tenemos harta cantidad de carreras para las cuales el único empleador posible es el Estado, de forma directa o indirecta, ejerciendo funciones que no debería ejercer. Y lo más complicado de todo, porque el estatus quo en las instituciones de formación docente y profesorados, es impugnar los preceptos básicos del sistema de cooperación social en el que vivimos, que es el capitalismo y la democracia liberal. Esto último es simplemente un suicidio colectivo. ¿Cómo va a ser la norma en los secundarios y universidades del país? Inculcar que el capitalismo es malo. El sistema educativo tiene que ser integrar a los estudiantes a la sociedad conforme a sus normas. Con el alfabetismo nos hicimos los despistados durante décadas. Y aquí estamos hoy, en una situación incompatible con la tradición educativa de nuestro país, que fue el primero en terminar con el alfabetismo en el mundo. Con los demás problemas del sistema educativo no nos podemos hacer los despistados. Los tenemos que abordar antes de que sea demasiado tarde. Por eso les hablo hoy aquí de virar a una educación útil y moderna, útil para los jóvenes, para que cuenten con las herramientas para insertarse y desarrollarse en el mercado laboral y en la sociedad en general".En cuanto a la reforma tributaria que planea llevar adelante, el presidente de la Nación enunció: "Firmamos aquí también el compromiso de llevar adelante una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, que simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Nuestro sistema impositivo es asfixiante, laberíntico e inestable . Argentina tiene que dejar de ser un infierno fiscal para quienes trabajan, se esfuerzan e invierten. Nuestro país tiene una carga impositiva explícita que supera el 30% del PBI. En los últimos 15 años creció de manera sostenida y no por mera coincidencia. En este mismo periodo fuimos el país que menos creció que Latinoamérica. Para revertir esto, la reducción del peso del Estado en la economía tiene que venir acompañada de una merma significativa de la carga impositiva"."El problema de este sistema no termina acá. Además de su peso, está su complejidad. Hoy los argentinos están sometidos a más de 150 tributos entre nacionales, provinciales y municipales. Este es un costo escondido que absorben las empresas e individuos. Además de reducir la carga impositiva, tenemos que simplificarla. Para esto es necesario el compromiso de gobiernos provinciales y municipales.. Por último, es centrar lograr un sistema impositivo estable. La economía capitalista se basa en la posibilidad de poder hacer cálculo económico. Que los agentes económicos puedan inferir cuáles van a ser sus ingresos y gastos en el futuro. En Argentina esto se ha vuelto imposible, no solo por la inflación, sino que, por la volatilidad fiscal de la política, constantemente se han creado impuestos para cubrir gastos innecesarios. Muchos de estos, como el impuesto al cheque o bienes personales, eran transitorios, pero ya llevan más de dos décadas esquilmando el bolsillo de quienes lo pagan. Necesitamos el compromiso de todas las partes para lograr un sistema impositivo que no asfixie a la actividad privada, que sea simple y que perdure en el tiempo", reforzó.Sobre la rediscusión de la Coparticipación Federal, que es el sexto punto del Pacto, dijo: “Nuestro federalismo es fraudulento, castiga a quienes son fiscalmente responsables y productivos, y solo sirve para que desde Buenos Aires los políticos extorsionen a las provincias a cambio de favores políticos. Por un lado, tenemos una coparticipación federal de impuestos que pervierte todos los incentivos a progresar, bajo un supuesto principio solidario, extrae a las provincias que hacen los deberes con cuestas públicas ordenadas y economías productivas para subsidiar a quienes viven de lo ajeno. Tenemos que incentivar a quienes apuestan por el desarrollo del sector privado en vez de castigarlo. Por el otro, se volvió una costumbre en las últimas décadas que desde Buenos Aires la política distribuye recursos discrecionalmente para beneficiar a sus aliados políticos”.“Nosotros cortamos de cuajo esta práctica reduciendo estas transferencias a cero, pero necesitamos el compromiso de todos para que estas prácticas no vuelvan más. Cada una de nuestras provincias tiene todo para progresar y valerse por sí misma en una economía libre de mercado y próspera. No necesitan de un federalismo fraudulento que solo le sirve a la política de Buenos Aires. Discutir la coparticipación parece, a priori, una tarea ciclópea, pero nunca hubo en la historia un gobierno nacional con mayor predisposición a devolverle a las provincias lo que es suyo que es el nuestro. Tenemos que poder encontrar un camino de acuerdo en esta materia”, agregó.Se refirió al séptimo punto, vinculado a los recursos naturales y expresó: “el otro compromiso que afirmamos hoy aquí y para el cual vamos a necesitar la voluntad de las provincias es el compromiso de explotar los recursos naturales que Dios nos ha dado. Dios bendijo a nuestra tierra con una riqueza enorme en recursos naturales. Nos dio la posibilidad de que en cada rincón de la Patria los argentinos puedan crear riqueza y desarrollar sus vidas de manera digna. Pero los políticos han escuchado mal la demanda de minorías ruidosas y organizaciones ambientalistas financiadas por millonarios extranjeros en la necesidad de prosperar que tienen los argentinos. Nosotros venimos a cambiar eso, a dejar atrás la demagogia buenista que condena a la miseria a millones de argentinos para tener el beneplácito de unos pocos acomodados”.. Llegamos al ridículo de compartir cordillera con Chile y no producir cobre, mientras ellos exportan más de 50 mil millones de dólares al año de este mineral. Más del doble de lo que nosotros exportamos. Llegamos también al ridículo de trabar la explotación de nuestros recursos marítimos. La explotación de nuestras riquezas más abundantes, logrando únicamente que estos sean apropiados por potencias extranjeras. Tener el compromiso de explotar nuestros recursos naturales es tener un compromiso con las necesidades reales de nuestro país, con terminar con la pobreza y con que haya oportunidad de crecimiento para todos los argentinos en cada rincón del país”, destacó.En cuanto a la, indicó: “Por supuesto que nada de todo esto será posible sin avanzar en una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Sobre este tema no puede haber dudas.No hay lugar para seguir aferrándose a este modelo cuando el mundo cambió, y sobre todo cuando la Argentina cambió. Es una dirección equivocada, arrastrada hasta el fondo del mar por el ancla que es el sistema laboral vigente. Es un régimen con normativas vetustas que hace casi imposible contratar a alguien formalmente. Por eso, dos de cada diez personas en edad de trabajar tienen un empleo formal, y hace 10 años que esta cifra prácticamente no se mueve. En paralelo, lo único que sí creció en la Argentina en los últimos 10 años fue el empleo público, y en los gobiernos provinciales creció un 35% del 2011 hasta acá. Hace décadas que venimos retrocediendo, y la dirigencia política y sindical ha querido tapar el sol con las manos. Ha preferido dejar que se hunda la economía y que el mercado laboral formal desaparezca antes que habilitar la conversación para modificar.Es hora de reconocer que meter el problema abajo de la alfombra no lo hace desaparecer, solo lo empeora. Es hora de aceptar que lo mejor para un trabajador es un empresario, y que para que haya más trabajadores y empleo de mejor calidad, tiene que haber más empresas. Es hora de aceptar que tiene que ser rentable para las empresas contratar, no un acto solidario.Sobre el punto nueve del Pacto de Mayo, vinculado a la Reforma Previsional, consideró que “no podemos avanzar en una reforma laboral sin una profunda reforma del sistema previsional que le dé sostenibilidad al sistema y garantice el respeto a quienes aportaron.. Esto no es casualidad, se debe a que tenemos una legislación laboral que incentiva la informalidad y un sistema previsional que le roba a quien aportó para dárselo a quien no. Esto quita cualquier incentivo a aportar al sistema”.“Necesitamos un sistema previsional que respete el aporte y ahorro de toda una vida, pervierte la moral de un país que se valore de la misma manera a quien se forzó, trabajó y aportó toda una vida y a quien no lo hizo. Esto aplica tanto a lo previsional como a lo educativo, lo impositivo, lo federal.”, dijo.Asimismo, sobredetalló: “Firmamos aquí también el compromiso con la apertura del comercio internacional, de manera que la. Nuestra economía es la tercera más cerrada del planeta, solamente superada por la de Sudán y Etiopía. Esto es un costo al progreso y al bienestar de todos los argentinos. La política nos ha querido convencer de manera demagógica que cerrar la economía era proteger a los argentinos. Nunca se ha dicho algo tan falso como esto. Una economía cerrada solo sirve para proteger a unos pocos amigos del poder para que puedan vender productos más caros y de peor calidad a los 47 millones de argentinos. Una economía cerrada imposibilita que miles de empresas, emprendedores y profesionales argentinos puedan vender sus bienes y servicios al exterior. Esto bloquea la posibilidad de miles de puestos de trabajo bien pagos en nuestro país. A diferencia de lo que han gobernado antes,El libre comercio tan vilipendiado en Argentina en las últimas décadas es el motor del progreso del mundo. No hay ninguna posibilidad de crecimiento si no nos abrimos al comercio.En su discurso, Milei dijo que “estas 10 ideas que hemos desarrollado brevemente”.Informó que “hace pocos meses, en la celebración del 25 de Mayo, hablé que la gran historia argentina está marcada por el paso de generaciones de patriotas, son las generaciones de los que todos aprendimos en los libros de texto cuando éramos chicos, la generación de Mayo que se rebeló contra el yugo de un régimen corrupto e inmoral que parasitaba la vida de los argentinos para tributar a la corona. La generación del `37, de Alberdi, de Sarmiento, que pensó por primera vez el país y escribió las ideas y principios según los cuales se iba a desarrollar. La generación del `80, que tradujo esas ideas a un proyecto político de prosperidad e hizo de la Argentina una potencia admirada por el mundo entero. Todos hemos escuchado acerca de aquellos hombres que conforman el gran panteón de héroes de nuestra Patria, los recordamos como seres superiores, divinos, hechos de una arcilla distinta al resto de los mortales, pero en el fondo eran hombres de carne y hueso. Ellos tenían, como dicen las Sagradas Escrituras y como pidió el Rey Salomón al Creador, sabiduría para distinguir el bien del mal, coraje para elegirlo y también la templanza para mantenerse en el camino, aunque las circunstancias parecieran demasiado adversas en ese momento. Y en estas cualidades, vistas desde el lente del presente, parecen divinas, porque son escasas, pero son humanas, son posibles y pueden ser encarnadas por cada uno de nosotros”., y cuando la sociedad reclama un cambio profundo y los tambores de la historia vuelven una vez más a redoblar, le toca nuevamente a hombres, no a seres divinos, sino a meros hombres y mujeres, estar a la altura de lo que la historia demanda. Por eso, no sólo tenemos la oportunidad histórica, sino también la obligación de acudir a ese llamado, la obligación de seguir el ejemplo moral y cívico de aquellos argentinos ilustres, la obligación de recoger juntos ese guante y de volver a ser una generación de patriotas, de animarnos a hacer lo que la historia demanda, inclusive si el costo de hacerlo fuera renunciar a nuestra reputación o intereses personales, y de volver a abrazar por primera vez en 100 años las ideas que abrazaron nuestros héroes de la Patria, las ideas que transformaron un país de bárbaros en una potencia mundial en cuestión de pocas décadas, que son también las ideas que hicieron de Occidente la hazaña civilizatoria más imponente de la historia de la humanidad, y que a mí me gusta llamar las ideas de la libertad”, expresó.Y finalizó: “sé que para algunos parece una tarea imposible, sé que para muchos argentinos están cansados y sienten que hemos expendido demasiados esfuerzos al servicio de la nada en los últimos años, y que tratar de salir adelante en Argentina a veces se siente como cargar con la piedra de Sísifo, pero les digo,. ¡Viva la patria y viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias a todos, gracias por tanta grandeza, gracias por este gesto patriótico, muchas gracias”.