El gobierno provincial presentó el plan de transformación de comedores

Política El nuevo sistema de gestión de comedores se presentó en sede de UPCN

A través de un trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría General de Modernización, la Uader y UPCN, se presentó el nuevo sistema de información de comedores y la capacitación para personal de cocina.El programa de capacitaciones para todo el personal que se desempeña en el sector de comedores escolares se denomina Educación Alimentaria para Comedores Escolares de Entre Ríos, y surge de la necesidad de optimizar el alcance de las políticas alimentarias en territorio y de actualizar el sistema mediante el cual se brinda la alimentación a los niños entrerrianos.La actividad tuvo lugar en el Centro Gastronómico de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en Paraná.A través de esta capacitación se procura mejorar la calidad de los alimentos que se sirven a los niños entrerrianos, tratando de asegurar una nutrición adecuada y mejorar la prestación de los agentes de cocina en los comedores de la provincia.Este curso, con la tecnología mediante la cual se aplica, tendrá alcance en todo el territorio provincial lo que permitirá facilitar la formación de cocineras y cocineros que están en lugares remotos de Entre Ríos.Cabe destacar que cada asignatura de la capacitación será brindada por equipos técnicos de la Uader, la Dirección de Comedores y la Secretaría de Modernización.Durante la jornada la ministra Verónica Berisso aseguró: "Quiero resaltar la importancia que tiene la alimentación para este gobierno provincial. Es un tema en el que el gobernador nos ha encargado especialmente trabajar. Dentro de esa temática mediante este curso queremos jerarquizar a las cocineras y cocineros, que son el alma mater de la alimentación de nuestros niños en las escuelas. Con esta capacitación queremos que se sientan reconocidos y brindarles la posibilidad de la accesibilidad a la tecnología".Luego Berisso agregó: "Quiero destacar el trabajo que entre todos estamos haciendo desde el Ministerio junto con la Secretaría de Modernización, con la universidad y con el gremio UPCN. Considero que si todos trabajamos en equipo con la visión de que la alimentación es prioritaria para esta provincia vamos a lograr mejorar".Por otra parte, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello remarcó: "Tenemos que revalorizar a los comedores y darles más herramientas para hacer aún mejor su trabajo, porque sin alimento no hay educación, sin educación no hay oportunidades, sin oportunidades no hay trabajo, y sin trabajo no hay un Plan de Desarrollo Provincial".A su turno, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, expresó: "Las capacitaciones están orientadas a mejorar la alimentación de los chicos, facilitarle la tarea a los cocineros y jerarquizar su oficio incorporando tecnología".En tanto, el rector de la Uader, Luciano Filipuzzi, señaló: "Estamos orgullosos por el lugar en el que nos pone el gobernador, el lugar que creemos que la Universidad debe tener en el acompañamiento de las políticas públicas del Estado provincial". Y agregó: "Los docentes que pusieron su experiencia en la organización de esta propuesta son fundamentales, porque en este proceso aportan al desarrollo de la provincia, sobre todo en materias tan sensibles como lo son los comedores y el trabajo de las cocineras".De acuerdo a lo informado, la digitalización del sistema de gestión, la nueva forma de liquidación, y el control nutricional y la supervisión de los menús en los comedores escolares tiene también como objetivo obtener en tiempo real información sobre la calidad alimentaria que se le brinda a los niños.Esta novedosa forma de abordar la política alimentaria en los comedores se enmarca en una estrategia general orientada a la trazabilidad de la información, a optimizar los recursos que se disponen para este fin, y tender a un mejor ordenamiento del funcionamiento del sistema de datos.Estuvieron presentes también por el Ministerio de Desarrollo Humano, el secretario de Gestión Social, Pablo Omarini, y el director de Comedores, Lautaro Azalini, entre otros funcionarios del gobierno provincial.