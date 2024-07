Frigerio: “La austeridad de los entrerrianos es la misma de nuestro Estado”

El gobernador Rogelio Frigerio realiza un balance de sus primeros seis meses de gestión, a los que calificó como “muy difíciles”. “Atravesamos la peor crisis económica y social desde la recuperación de la democracia”, sentenció en diálogo conel programa que se emite porEl mandatario entrerriano dio cuenta de “caídas en la recaudación, en los recursos del Estado, como nunca antes se había visto; el dato de junio fue una caída del 25% de la coparticipación e implica una cuarta parte del presupuesto que no está, lo que nos obliga a gestionar sin plata y es muy complejo porque exige dedicación, priorización y cuidar cada peso del contribuyente que ingresa al Estado”.“Pasaron décadas de políticos que veían que la Caja iba a explotar, pero pateaban la pelota para adelante; todos los gobernadores dijeron que había que resolverlos, pero sin acciones concretas en más de 20 años”, repasó Frigerio y destacó que, durante su primer semestre de gestión, “con autoridad para resolver el problema, se eliminaron todas las jubilaciones de privilegio, empezando por las de los gobernadores”.

“Los gobernadores no cobrarán más jubilaciones de privilegio”

Entre los problemas internos que ya fueron resueltos, dio cuenta de “personas que seguían cobrando la pensión por viudez, habiéndose casado nuevamente, y las dobles jubilaciones”. “Limpiamos el problema y se ahorra plata”, sostuvo.En ese marco, remarcó los reclamos ante la Corte Suprema de Justicia por los fondos previsionales que se adeudan a su provincia y los pagos de regalías y excedentes de Salto Grande. “Tras agotar las instancias administrativas, por primera vez en la historia, acudimos a la Corte para reclamar por lo nuestro, lo que nos corresponde”, fundamentó.Para Frigerio, ambas medidas no son contradictorias con el apoyo al Presidente Javier Milei “para que tenga gobernabilidad y pueda tener las herramientas que solicitó durante estos meses para gobernar”.“Los entrerrianos defendemos la gobernabilidad del Presidente porque entendemos que millones de argentinos eligieron este camino distinto, que se merece la oportunidad de demostrar que es capaz de levantar a Argentina con la defensa de nuestros intereses”, argumentó.“Defendiendo los intereses de los entrerrianos, también aseguramos la gobernabilidad a un Presidente recién asumido”, sentenció el gobernador.“Tengo que hacer lo necesario para ordenar la Caja, para dar respuesta a un compromiso de campaña, porque prometí que iba a defender la Caja provincial, que iba a defender el 82% móvil y que no íbamos, salvo una discusión mucho más integral y a largo plazo, modificar las edades jubilatorias”, explicó y sentenció: “Para sostener la Caja, tengo que resolver los problemas que pasan por acciones de decisión política, como las que tomamos, para defender a los jubilados, los presentes y los futuros”.Interrogado sobre la situación de la infraestructura vial, señaló que “el más preocupado soy yo” y reconoció que “las rutas de nuestra provincia son un desastre, en general como los caminos de la producción”.Manifestó que “desde hace décadas somos conocidos en el país por tener las peores rutas de Argentina. Cuando cruzo a Córdoba me da envidia y me pregunto por qué no podemos tener algo así, si no somos menos que nadie, al contrario”.Enseguida prometió: “Voy a darle pelea a esto y lo voy a solucionar. Lo tengo como una prioridad absoluta. Aún en el marco de una crisis como nunca se vio y habiendo recibido un Estado provincial sin un peso, con un Estado nacional que se corre de las funciones que venía llevando adelante y en este contexto tan difícil voy a solucionar el problema. Porque es una de las principales preocupaciones de los entrerrianos y lo es también del gobernador”.Frigerio remarcó al respecto que “estamos arrancando un plan de bacheo y demarcación de rutas. Negociamos con el gobierno nacional un acuerdo en el cual nos hacemos cargo de muchas rutas, pero somos la primera provincia en la que se reiniciaron obras como las de las rutas 12 y 18.”El mandatario aseveró que “la gestión anterior tenía casi 300.000 millones de pesos de deuda con los contratistas. Tuve que ordenar y negociar para pagar. Lo que encontramos era un desastre. Arreglado ese problema se están reiniciando todos los días distintas obras. La curva de ejecución dependerá del presupuesto. No le podemos mentir más a la gente. Hay que ser muy responsable con la plata de los contribuyentes. La gente no acepta más la mentira de los políticos”.En ese marco, consideró que la Circunvalación de Paraná “debe tener una solución, cómo vamos a dejar esa ruta”.“También tenemos que terminar las 2.000 viviendas que están a medio hacer. Algunas abandonadas, intrusadas y vandalizadas. No me puedo ir de la gestión con la foto de la desidia. Las vamos a terminar aun si plata, manejando con mucha responsabilidad cada peso, con esfuerzo y ahorrando en el Estado”.Frigerio confirmó su asistencia a la convocatoria de Milei para la firma del Pacto de Mayo en Tucumán. “Ahora que el Gobierno nacional tiene las herramientas que solicitó, debería empezar una nueva etapa de vínculo con las provincias”, estimó al comentar que es “buena” la relación personal e institucional con el Presidente.“El Presidente está atacando la madre de los problemas económicos, que es el déficit eterno de las cuentas públicas”, ponderó al reconocer que la situación económica es “complicada”.“Como político y economista, no puedo opinar desde la soberbia porque sé lo difícil que es gobernar”, reconoció Frigerio y se mostró “asombrado por funcionarios de la gestión anterior, del peor gobierno de la historia del país, que, al día siguiente de terminar la gestión, ya están criticando”. “¿Por qué no lo hicieron ellos?”, se preguntó.“La gente lo votó a Milei porque se cansó de los políticos que tuvieron la oportunidad de hacerlo, lo hicieron mal y se creen con el derecho de opinar y criticar como si gobernar fuera fácil. Es muy difícil gobernar la Argentina y Milei, como todos los presidentes, merece una oportunidad; hay que dejar que demuestre que está capacitado para resolver los problemas, darle las herramientas y ahora tiene la oportunidad de demostrarlo”, estimó el mandatario entrerriano.Sobre el déficit habitacional, consideró como “un error de la política creer que el drama de miles y miles de familias se resuelve con la vivienda social, con la casa hecha por el IAPV o el FONAVI. Ningún país del mundo soluciona los problemas habitacionales de esa manera”.Anunció que “estamos a punto de lanzar un nuevo plan provincial de hábitat que no es el que les gusta a los políticos, que es hacer una vivienda social y entregar la llave sin el título para que el dueño de la vivienda no se sienta dueño y crea que le debe eternamente el favor a la política. Voy a terminar con eso”, subrayó.Expuso que “vamos a presentar un plan integral para cada problema. Hay gente de clase media que no llega a tener un crédito porque le faltan ingresos o la tasa de interés es prohibitiva ante su situación. Ahí podemos subsidiar la tasa o ver cómo hacemos para generarle ingresos que cuadren con el banco. El Estado tiene una responsabilidad para ayudar al que le falta un poquito para que consiga el crédito”.Reconoció que “el otro extremo son los miles de entrerrianos que viven en situación de indigencia, en ranchos con techos de silobosa. Ahí la resolución es otra. El Estado tiene que tener una solución concreta”.Esbozó que “está la posibilidad de los círculos cerrados que muchos municipios llevan adelante, la autoconstrucción con material que pone el Estado. Hay convenios que estamos por firmar con los municipios en los cuales la Provincia pone el material y ellos la mano de obra para hacer las viviendas por administración. Cuando hay falta de recursos tenemos que ser creativos e inteligentes para darle a cada peso la mayor productividad posible y es lo que estamos haciendo”, afirmó.Este este aspecto, también mencionó: “Tenemos que trabajar para darles a miles de entrerrianos el título de propiedad, porque no dárselos es no darles libertad”.Al calificar a la situación de la educación entrerriana como “muy grave”, Frigerio sentenció: “Vivimos una pandemia educativa con niveles bajísimos de alfabetización en los primeros años de la educación, altísimos porcentajes de abandono en el secundario y mala performance de la provincia en las evoluciones de calidad educativa”, expuso.En esa línea, comunicó la instrumentación del plan provincial de Alfabetización, que implicó “el esfuerzo para comprar los libros, la capacitación a los docentes y asimilar experiencias de otras jurisdicciones”. Y a continuación, anticipó proyectos para la terminalidad educativa. “Es muy importante que los adultos terminen la escuela porque es el ejemplo que necesitan los adolescentes para hacer lo mismo, que tiene un valor el terminar la secundaria”, fundamentó.Frigerio se mostró “esperanzado de mejorar los niveles de alfabetización, la permanencia y la calidad de la educación en el secundario, porque es fundamental para el desarrollo de la provincia”. “La educación es responsabilidad de las provincias y los gobernadores debemos asumir esa responsabilidad porque sin una buena educación, no tenemos futuro”, argumentó.Finalmente, Frigerio repasó la reunión con los intendentes del Justicialismo, con quienes debate la reforma política. “Desde de 100 años de votar de una misma manera y tener muchas cuestiones por discutir, como el financiamiento de la política y transparencia, no es momento de imponer una solución, sino que el proyecto de reforma política debe llegar a la Legislatura entrerriana lo más consensuado posible”, sostuvo. “Este año, que no es electoral, es una buena oportunidad para avanzar en una reforma que necesitamos hace varias décadas”, destacó.En esa línea, remarcó: “Nunca hice diferencias en los vínculos con funcionarios de otras fuerzas políticas. Pero hay una grieta enorme entre políticos y ciudadanos porque la política dejó de pensar en el vecino, y tenemos que pensar primero y antes que nada en el vecino”.