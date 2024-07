Francos confirmó que el Gobierno nacional hará una reforma electoral

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó en un evento de negocios que una reforma electoral es uno de los principales objetivos que tiene el gobierno de La Libertad Avanza para los próximos meses. Aunque no precisó fechas, afirmó que “no es posible que tengamos 600 partidos políticos en la Argentina”, que generan un gasto de “52 millones de dólares” cada dos años y que “vamos a terminar con esos curros”.En su exposición en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires en el encuentro organizado por la IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral, después de explicar las expectativas favorables que despertó el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) que está incluido en la Ley Bases que recientemente aprobó el Congreso de la Nación y de que la inestabilidad en los mercados financieros por la suba del dólar en la última semana “no nos parece preocupante porque lo que pasó en estos días puede pasar” aseguró que el Ejecutivo está trabajando en otras iniciativas.“Estamos encarando otros proyectos para ser más serios. ¿Cómo es lo de los partidos políticos en la Argentina, que tengamos 600 partidos?, se preguntó para enumerar luego el enorme gasto que significan para el Estado las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. “No puede ser que en una PASO se gasten 52 millones de dólares. Vinimos a terminar con esos curros, tenemos ordenarnos políticamente. Sino ese hartazgo anti política que nos llevó al Gobierno se nos puede volver en contra a nosotros si no hacemos algo con eso”.En el diálogo con la decana Carolina Dams bajo el lema “La creación del trabajo, del imperativo ético a los consensos necesarios”, Francos también hizo un balance de los casi 7 meses de Javier Milei en el poder. “Han sido 7 meses difíciles, complejos, todo un aprendizaje. Como llegar con el liderazgo desde un espacio sin estructura política, cómo construir consensos. Para conseguir trabajo de calidad es preciso armonizar. Para ver una Argentina diferente, debe haber caminos de diálogos y consensos. Luego del fracaso parlamentario en el primer mes, de ese tropiezo luego sacamos dos leyes de enorme importancia para el futuro”, evaluó.Sobre una ampliación de la reforma laboral que ya se esboza en algunos artículos de la Ley Bases, Francos destacó que “abarca una serie de aspectos que facilitan las inversiones. La simplificación en esta etapa dará resultados. Hay dirigentes sindicales que entienden que hay que modernizar, no beneficia a nadie que haya más trabajadores informales que formales. Tenemos que avanzar todavía más”.Pidió, por último, mayor compromiso a los empresarios ante un auditorio completo con más de 1.000 asistentes. “Es difícil atraer talento para la función pública, no le podemos pedir a la Argentina más si no logramos involucrar a más y más gente. Debemos saber que podemos aportar para construir. Yo también soy un emprendedor, sufro al Estado como otros. Pero, así como hay que desarrollar actividad privada, hay que aportar todo el talento en la actividad pública y en la privada”, señaló.