Oficializan la creación del Plan Nacional de Alfabetización: cuáles son sus ejes

El Gobierno oficializó este jueves la creación del Plan Nacional de Alfabetización con el que buscará que los. Ese es el objetivo que establece el artículo 1° del Decreto 579/2024 que pone en vigencia la medida y que fue publicado en el Boletín Oficial con la firma de Javier Milei, del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.El artículo 2° de la normativa establece que “a partir de la implementación del Programa”, que derivó de un acuerdo entre todos los representantes educativos de las provincias, “se desarrollará, a través de propuestas educativas y acciones acordadas conjuntamente”.

En los considerandos, el Gobierno destacó que “de la evaluación nacional ‘Aprender 2023’ se evidencia que aproximadamente, es decir, se ubica en el mínimo de los niveles de desempeño que se consideran necesarios para dicho grado”.Al mismo tiempo remarcó que, “con relación al nivel secundario, del resultado de las pruebas ‘PISA digital 2022’ se revela que, no alcanzando el nivel mínimo de desempeño establecido por dichas evaluaciones”.Y también mencionó al Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019), de donde surge el dato que “el 46 % de los estudiantes de tercer grado se ubicaron en el nivel de desempeño más bajo, dando cuenta de dificultades para trabajar con información que no es explícita o no está destacada”.Ante ese panorama, se indicó que “las habilidades básicas de lectura y escritura, motores fundamentales para el aprendizaje a lo largo de la vida, no están aseguradas, lo que impacta directamente en el desempeño de los estudiantes, su autoestima, su relación con la vida escolar, sus posibilidades de comprensión del mundo y de tomar decisiones informadas en cuanto a su presente y su futuro”.Por lo tanto, consideró “necesarioy crear este programa por el cual “se promoverá el establecimiento de relaciones estratégicas con organismos de gobierno y organizaciones del sector privado y de la sociedad civil que apoyen iniciativas de alfabetización, y se buscará desarrollar recursos materiales y estrategias de comunicación integral para promover la temática”.Las acciones que se desarrollen dentro del programa, de acuerdo a lo expresado por el decreto, se estructurarán dentro de los siguientes ejes: el compromiso de alcance comunitario, la alfabetización en los primeros años de la escolaridad y la transversalidad de la alfabetización.También se tomarán en cuenta, según el documento oficial,, el acceso a recursos educativos de calidad, el monitoreo y evaluación, y la consolidación de una estructura que vincule las inversiones en alfabetización con las condiciones efectivas para el aprendizaje.Para lograr los objetivos se llevarán a cabo una serie de acciones, entre las que se encuentran las de “implementar estrategias de alfabetización, fomentar la celebración de acuerdos y convenios para el diseño e implementación de estrategias y el desarrollo de actividades puntuales de alfabetización, y propiciar la formación de una red nacional de apoyo a la alfabetización con el objeto de articular y desarrollar acciones en conjunto para abordar la temática de manera integral”.Se procurará “producir, imprimir, adquirir y/o distribuir materiales educativos y libros para los estudiantes, y materiales con orientaciones para directores, docentes y/o familias; desarrollar, en conjunto con las jurisdicciones, propuestas para fortalecer el acompañamiento a las trayectorias estudiantiles que incorporen estrategias de aceleración de los aprendizajes; y ofrecer recursos para los equipos técnicos jurisdiccionales, equipos de dirección escolar y supervisores, para que promuevan un trabajo integral en las escuelas de nivel inicial, primario y secundario en relación con los procesos de alfabetización de sus estudiantes”.