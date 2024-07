Martín Guzmán criticó el modelo de Javier Milei y los anuncios de Luis Caputo

Economía El Banco Central volvió a comprar dólares en el mercado por una suma muy baja

En una entrevista en el programa Minuto Uno, con el periodista Gustavo Sylvestre, el economista consideró que el modelo que lleva adelante Javier Milei "está agotado" dado que se trata de "un esquema regresivo (que) no ordena". "Si transitoriamente ordenás los números fiscales y desordenás lo social, no ordenás la economía", sentenció."Tenemos un gobierno que es amigable con los mercados y no amigable con los jubilados, con la clase media, con quienes están en situación de vulnerabilidad", dijo Guzmán, pero aclaró que en los últimos días, con el reclamo por una devaluación por parte de los mercados, demostraron que "no hay amigos sino intereses". "Le corrieron el arco al Gobierno", sostuvo."Esto ya lo hemos vivido, también lo viví en otros tiempos. Y cuando el presidente no decide, lo que hay es problemas. Y acá el mercado le dijo 'mirá, ya hiciste todo este ajuste, los jubilados ya sufrieron lo que sufrieron, ahora tenés que salir del cepo'. Y mientras no se tome una definición, hay mucha incertidumbre", relató Guzmán."El Gobierno sale con un anuncio fuera de eje", consideró Guzmán sobre la conferencia de Caputo, dado que los mercados esperaban "una definición política del presidente, que tiene una pelea interna en su gobierno, sobre el régimen cambiario". "Nadie estaba hablando sobre esto de cuánto dinero va a emitir para pagar intereses", continuó.En paralelo, el exministro dijo que el mercado "le dice al Gobierno 'no te entiendiendo, el problema está en otro lado, esto no me gusta'. Y al final, lo que vemos es la demostración de que esto a la Argentina no le sirve".Respecto a la eliminación del Impuesto PAIS que prometió Caputo este miércoles, Guzmán aseguró que "no van a bajarlo, por ahora", de acuerdo a lo que comunicó el propio ministro en la conferencia del viernes.Por otro lado, aseguró que "hay una hipocresía muy grande" de parte de Milei, quien "dice una cosa y después se desmiente a sí mismo". Y puso como ejemplo la reimposición del impuesto a las Ganancias, pese a que el propio mandatario votó para eliminarlo en 2023.Sobre la recuperación de la economía, el exminstro reconoció que "es cierto de que había que poner las cuentas en orden" pero "había formas y formas de hacerlo". "La recuperación en V que decían, que caía fuerte y recuperaba, está visto que no va a pasar", prosiguió, dado que "están atacando a la gente y a la producción, generando menos oportunidades".El exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández también se refirió al lugar que ocupa la oposición en este contexto y descartó una posible candidatura en las próximas elecciones: "No pienso en términos de cargo, sino en ocupar un lugar en un espacio. Ayudo en brindar contenido para la construcción de un programa de gobierno peronista para el progreso del país".