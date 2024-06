Frigerio llamó a defender la obra pública para desarrollo e integración regional

Paraná Celebran el cruce del vehículo número 145 millones por el Túnel Subfluvial

Recursos

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este jueves, junto a sus pares de la Región Centro, el acto por el Día de la Integración Regional, que se conmemora el 27 de junio al cumplirse un año más del retiro de la última compuerta que permitió poner en funcionamiento el Túnel Subfluvial. También presenciaron el paso del vehículo N°145 millones."Este es un día muy importante, es el día en el que se conmemora la Integración Federal", dijo el gobernador durante su discurso en el acto que se desarrolló en el Túnel Subfluvial -lado Paraná- y que compartió con su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y de Córdoba, Martín Llaryora."Estamos frente a una de las obras de infraestructura -obra pública- de las más importantes de nuestra historia los tres gobernadores, que en tiempos donde esto se pone en duda reivindicamos la relevancia de la infraestructura y de la obra pública como motores del desarrollo nacional y regional", expresó Frigerio."El desarrollo económico y social que es el objetivo que tenemos todos los que estamos acá, viene de la mano de la integración. No hay desarrollo sin integración. Sin integración de la Argentina con el mundo, sin integración entre los argentinos, sin integración social. Pero eso no se va a poder conseguir sin infraestructura", dijo el mandatario.Continuando en esa línea manifestó su compromiso y el de sus pares en la defensa de la obra pública: "Acá estamos tres gobernadores que defendemos la importancia de la infraestructura, incluso de la obra pública porque la mayor parte de la infraestructura no se puede realizar, no se puede concretar si no es con el aporte del Estado", señaló.Párrafo seguido, el mandatario reseñó que para realizar todo lo planteado se necesitan recursos. "Por eso estamos trabajando en estas tres gestiones de la Región Centro con muchísima austeridad y con muchísimo compromiso con la gestión cuidando cada peso que entra en el Estado y defendiendo, también, -como lo hicimos recién en Santa Fe-, los derechos de nuestras provincias a recibir recursos para nuestras cajas de jubilación provinciales. Porque cada peso de esos podría estar destinado, también, a obras de infraestructura que necesitamos para integrarnos y para desarrollarnos como provincia y como gestión".Estuvieron presentes, además la vicegobernadora Alicia Aluani; el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; los directores del Túnel Subfluvial de Entre Ríos y Santa Fe, López segura y Lisandro Villar respectivamente, entre demás autoridades de ambas provincias.