Ley Bases: Gobierno tendría aval en Diputados para Ganancias y Bienes Personales

Foto: Cámara de Diputados Crédito: Archivo

El Gobierno tiene los votos para insistir con la reversión del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales en Diputados. Sin embargo, crecen las dudas por privatizaciones. Los dialoguistas insisten en que se llegue a un acuerdo político con el Senado por las modificaciones hechas en esa Cámara, y también quieren volver a la carga con puntos caídos como la cuota sindical y el de la revisión de los gastos tributarios.





Aunque en Ganancias reconocen que puede haber bajas -de aquellos que no están dispuestos a machacar por un impuesto que pega de lleno a la clase media- la votación de abril había arrojado 132 votos a favor contra 113 en contra. Una diferencia de 19. Por eso, quienes cambien de parecer tendrían que ser muchos para dar vuelta la tendencia. "Va a salir más ajustado", coinciden en el oficialismo y los bloques dialoguistas.



En Bienes Personales no hay tensión y la diferencia fue aún superior: en abril se aprobó por 142 votos a favor contra 106 rechazos. 36 votos de diferencia.



Sin embargo, en privatizaciones -donde se quitaron del listado a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión- hay vacilaciones. Como contó Clarín, la UCR está tironeada por la postura de su bloque del Senado, que incluso emitió un comunicado solicitando "acompañamiento a los cambios" propuestos por ellos y, concretamente, hablaron de privatizaciones.



"Desde el bloque de senadores radicales logramos, mediante ese trabajo, modificaciones de relevancia, como las que se hicieron al capítulo de Privatizaciones, para resguardar organismos de importancia estratégica federal", sentenciaron en el texto, según publica el diario Clarín.



El propio jefe de la bancada radical de Diputados, Rodrigo De Loredo, es uno de los legisladores que está de acuerdo en insistir con las privatizaciones pero no quiere ser funcional a que se desconozca el trabajo de sus pares en el Senado. Esperan que se zanje la discusión con la Cámara Alta para tomar postura, aunque no sería unificada porque el tema abre aguas también entre diputados.



Mientras tanto, en la bancada que coordina Miguel Angel Pichetto también hay dudas. Consideran que una cosa es ayudar al oficialismo con Ganancias, que tiene importancia para las arcas nacionales y provinciales, pero que otra muy distinta es acompañar "la gesta privatizadora" de Javier Milei, que encima igual siempre los ataca. Por eso, su propuesta se resume en restaurar lo fiscal y aprobar tal cual vino del Senado el resto.



Además, los federales también exigen que se respeten los acuerdos del Senado.



Pedidos de los dialoguistas

La discusión de reflotar los temas que se cayeron en el Senado le abrieron la puerta también a pedidos inversos: puntos que se habían aprobado en Diputados y se cayeron en la Cámara Alta.



Concretamente Juan Manuel López de la Coalición Cívica pide por la recuperación del artículo que le planteaba al Ejecutivo revisar el gasto tributario para achicar dos puntos de gastos del PBI. En el bloque de Pichetto también hay quienes lo piden.



Por su parte, en el radicalismo se quejaron por la eliminación del artículo que planteaba la no obligatoriedad de las cuotas sindicales y van a pedir reincorporarlo.