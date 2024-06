Se aprobaron las modificaciones a la Ley de Economía del Conocimiento

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó este miércoles, en la octava sesión ordinaria del 145° periodo legislativo, las modificaciones a, la que establece incentivos para empresas del sector.Además,. La sesión fue presidida por Gustavo Hein.La primera de las normas fue presentada por el Poder Ejecutivo y. Introduce cambios a la Ley 10.895, por la que se adhirió a la Ley Nacional N° 27.506 y. Las modificaciones pretenden ampliar la base de beneficiarios y estimular al sector, mediante la simplificación de los requisitos para acceder a beneficios fiscales como laEntre otros cambios, se elimina lapara que una empresa pueda ingresar al régimen provincial. Los beneficios, presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, expresó en el recinto: “Sólo durante el año pasado,, lo que representa el 7% del trabajo registrado en el país”.“Con todo lo realizado no alcanza, porque en nuestro país hay dos grandes problemas: la burocracia y la alta presión tributaria. Un claro ejemplo de esto, es que. Por eso, uno de los objetivos principales de esta modificación es simplificar las trabas administrativas”, dijo Sarubi.“Con esto le estamos sacando la pata de encima a los que producen, mejorando las condiciones para los que invierten e innovan en nuestra provincia”, agregó.expresó el acompañamiento de su bloque, pero advirtió que “este tipo de iniciativas, si no son en el marco de una planificación integrada y una articulación del gobierno provincial y nacional, es muy difícil que logren un cambio real y efectivamente el asiento de estas empresas en la provincia”.manifestó que los cambios que sugirió a la iniciativa no prosperaron, no obstante anunció su acompañamiento. Lo mismo expresaron Roque Fleitas (La Libertad Avanza) y Liliana Salinas (Partido Conservador Popular).Por el contrario, Marcelo López (Juntos por Entre Ríos) afirmó que sí se tomaron sugerencias de los bloques minoritarios, a lo cual adhirió su par Fabián Rogel.Mariel Ávila (Más para Entre Ríos) fundamentó su proyecto de ley para la. Se trata de un logo con la figura de una persona humana con los brazos abiertos, que reemplaza al existente actualmente de una silla de ruedas, sobre el que consideró que “es estigmatizante y marca solamente la discapacidad motriz”.La legisladora resaltó el apoyo de sus pares para “poner en visibilidad la discapacidad a lo largo y a lo ancho de la provincia y más que nunca hablar de una convivencia plena, para que todas las personas puedan ejercer sus derechos”.Por otro lado,Y se dio sanción definitiva a la iniciativa por la que se acepta laGobernador Eduardo Laurencena.Asimismo, se aprobó el proyecto de resolución paray más de 20 proyectos de declaración.-Fabián Rogel (Juntos por Entre Ríos) rindió homenaje a Martín Miguel de Güemes, de quien el 17 de junio se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento.-Stefanía Cora (Más para Entre Ríos) se refirió al Día de la Bandera de Entre Ríos, que se conmemora este miércoles en homenaje al nacimiento de José Gervasio Artigas, y al Día de la Bandera Nacional del 20 de junio.-Roque Fleitas (La Libertad Avanza) se sumó a estos homenajes.-Enrique Cresto (Más para Entre Ríos) hizo mención al bombardeo a la Plaza de Mayo de Buenos Aires, el 16 de junio de 1955.-Lénico Aranda (Juntos por Entre Ríos) habló sobre la hermana Felisa Keiner, reconocida religiosa del departamento Diamante.