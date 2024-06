El presidente de FAA habló de las preocupaciones del campo y su pedido a Milei

Economía Argentina exportó durante mayo el 60 por ciento más de soja que un año atrás

El titular de la Federación Agraria Argentina, el entrerriano Elvio Guía, señaló que hay un cierto desconocimiento desde el Gobierno Nacional sobre el sector productivo de la Argentina y pidió políticas que generen mayor previsibilidad. “Estamos parados en la incertidumbre porque no tenemos esa línea de trabajo que deberíamos tener, sabemos de la situación compleja de la Argentina, pero ya es hora de bajar retenciones, dar definiciones sobre la estabilidad y el cepo, hay cosas que el gobierno no ha definido”, señaló.En este sentido, el presidente de la Federación Agraria manifestó que el mercado interno “debería tener las mismas oportunidades que tienen las grandes inversiones que se sancionaron, como el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), donde marca los caminos y les da una estabilidad a las inversiones extranjeras y a los caballos que más tiran, las industrias, las pymes de toda la Argentina, no tenemos esa posibilidad y nos da una incertidumbre. Necesitamos algunas señales de parte del gobierno”, cuestionó.Guía se mostró preocupado por las principales problemáticas que afectan al campo. Remarcó la “caída estrepitosa” que tuvo la exportación de cítricos. “Otra de las preocupaciones es la situación del mercado interno, totalmente deprimido, y no se compensa”, afirmó.Asimismo, se refirió a la merma en el ingreso de dólares al país, y sostuvo que pese a lo que se esperaba, la infraestructura y la baja de los precios internacionales, dificultaron la situación. “Muchos cereales y oleaginosas todavía están en el campo, esperando poder salir, y que se sequen un poco los caminos. Otro tema es la baja en los precios internacionales, el productor va vendiendo a cuentagotas”, analizó.Finalmente, Guía reiteró que esperan respuestas del mandatario nacional, y pidió que se involucre más en el sector. “Esperamos que el presidente se haga eco y conozca lo que es el sector productivo. Me parece que hay un desconocimiento bastante importante. No somos todos iguales, no somos todos terratenientes, hay una variedad enorme de producción en la Argentina. (…) Está enfocado en la macroeconomía y está bien, pero también hay que trazar un camino de previsibilidad para el sector productivo, creo que no conoce el interior profundo. No se puede despegar el Estado, hay que tratar de darle condiciones claras para seguir adelante”, afirmó, publicó