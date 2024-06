El oficialismo busca avanzar en acuerdos sobre ganancias y bienes personales

Foto: El gobierno negocia en Diputados

El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará avanzar entre hoy y mañana en un acuerdo con los bloques dialoguistas para conformar una mayoría que le permita restituir las reformas al Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales que el Senado rechazó en el proyecto de ley de Paquete Fiscal, que tiene un fuerte impacto en las arcas del Estado nacional y las provincias.



El Gobierno aspira a convertir en ley el próximo jueves 27 o en su defecto en la primera semana de julio los proyectos de ley Bases y de Medidas Fiscales y Paliativas que, así, se convertirán en las primeras iniciativas que logrará aprobar el Poder Ejecutivo en sus primeros seis meses del Gobierno.



Hoy también el Senado tiene que enviar los proyectos aprobados a la Cámara de Diputados, que deberán ser tratados en un plenario de las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales para determinar si avalan o rechazan los cambios introducido por los senadores.



El Senado introdujo modificaciones en las dos leyes vinculadas al Régimen de Promociones, Privatizaciones, Monotributo y el blanqueo de capitales, pero las más importantes son el rechazo de los cambios en el Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales debido al impacto que tendrán para el Estado nacional y las provincias.



El oficialismo en la Cámara de Diputados podrá revertir con mayoría simple la anulación de los títulos sobre Ganancias y Bienes Personales, pero no podrá modificar los cambios introducidos en el Blanqueo de Capitales ya que se aprobaron por unanimidad, con lo cual esas reformas ya quedaron firmes.



Por ese motivo la principal mirada en las conversaciones será enhebrar un acuerdo entre el oficialismo y los bloques dialoguistas para tener una mayoría superior a 129 votos, para insistir con los textos aprobados por la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 29 y 30 de abril.



Diputados aprobó las reformas en el Impuesto a las Ganancias en esa sesión con 132 votos y, en el caso de Bienes Personales, con 142 votos.



El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se reunió el jueves pasado con los jefes de los bloques de la UCR, Rodrigo de Loredo, del Pro, Cristian Ritondo, de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, Hacemos, Miguel Ángel Pichetto, y de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.



El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo: “yo creo que han hecho cambios muy interesantes en el RIGI, que nos parece que mejoran los RIGIs que se han hecho en la Cámara de Diputados, pero sí insistiría con Ganancia y Bienes Personales por el tema del blanqueo y con privatizaciones”.



El Senado eliminó de la lista de privatizaciones Aerolíneas Argentinas, Correo Argentinos, y Radio y Televisión Argentina.



Pero la decisión de insistir con los artículos eliminados de Ganancias, Bienes Personales y modificar la lista de las empresas estatales a privatizar son parte de una discusión, ya que abogados constitucionalistas dicen que no se pueden reponer, pero en el oficialismo y bloques dialoguistas mantienen la postura de que se puede insistir con la misma mayoría con la que fueron anulados.



El Gobierno y la mayoría de los gobernadores -con excepción del kirchnerismo- quieren reponer el Impuesto a las Ganancias para que los empleados que cobran un sueldo bruto de 1.800.000, en el caso de los solteros, y de 2,3, en el caso de los casados, paguen ese tributo.



El impuesto que deberán pagar será el excedente entre el Mínimo no Imponible y el sueldo bruto que perciben con una escala progresiva entre el 9 y el 35 por ciento, aunque el tope solo se aplicará a sueldos superiores a 36 por ciento.



Además, se repusieron en el texto de Diputados las posibilidades de deducciones por cónyugue, por un monto de 2.9 millones por año e hijos (1.4 millones por año), por personal de casas particulares, gastos médicos, y seguro de vida, pero no se incluyeron las horas extras, el aguinaldo, los bonos por productividad y el diferencial para los trabajadores de la Patagonia.



Otro punto clave que figuraba en el dictamen de Diputados es la ratificación del DNU por el cual se definió que no pagarán tributo los sueldos que sean equivalente a 15 sueldos mínimos entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, ya que esa medida se debe adoptar por ley para que los trabajadores no sufran los descuentan de esa resolución.



En el proyecto sancionado en septiembre del 2023, aprobado en el Gobierno de Alberto Fernández a instancias del entonces candidato presidencial Sergio Massa que se está aplicando aún, se estimó que el impacto fiscal era 0.83 del PBI (casi 3 billones de pesos).



En cambio, en el proyecto diseñado por el Gobierno para el 2024 se estimaba que reduce el impacto fiscal del Impuesto a las Ganancias en 0,5 del PBI y en el texto aprobado por Diputados en 0,43 del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional.



El oficialismo también quiere que se insista con el título sobre Bienes Personales, que tiene una suba del Mínimo no Imponible y reducción de tasas porque es un incentivo para el blanqueo de capitales.



El Gobierno proponía aumentar el Mínimo no Imponible a partir del cual se iba a comenzar a pagar Bienes Personales, con lo cual se iba a tributar a partir de 100 millones de pesos en lugar de 27 millones como está en la ley vigente y con una alícuota 0,5 al 1,5 cuando en la actualidad está en 1.75.



También se permitía pagar en forma adelantada por cinco años el Impuesto a los Bienes Personales y allí la alicuota que deberán pagar será 0,45% por año.



En cambio, se mantendrán los cambios en el blanqueo de capitales que permite ingresar al sistema bienes no declarados sin pagar impuestos hasta 100 mil dólares y posterior a esa cifra, y en el momento que se adhiere a este régimen se pagarán alícuotas progresivas del 5,10 y 15 por ciento.



El Senado introdujo varios cambios a esta propuesta del Gobierno para impedir que puedan ingresar en el blanqueo de extranjeros y que pueda hacer quienes tienen bienes a nombre de terceros así como los familiares de los narcotraficantes.



También se introdujeron otros cambios para que no puedan adherir al blanqueo las personas que fueron funcionarios en los últimos diez años, así como los familiares directos y hermanos; tampoco se permitirá blanquear criptomonedas del exterior.



También se mantendrá el nuevo texto sobre regalías que establece que los actuales emprendimientos se mantendrán en el 3 por ciento y solo se elevará al 5 por ciento en el caso de las nuevas inversiones. La minería es uno de los sectores a los cuales está dirigido el RIGI, que es uno de los puntos centrales de la ley Bases. (NA)