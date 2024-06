Milei firmó declaración en Cumbre de Paz y ratificó “máximo apoyo” a Ucrania

En la, la Argentina firmó la declaración que reclama que lade Kiev sea la base de cualquier acuerdo de paz. El documento fue apoyado por la Unión Europea, Estados Unidos y otras 80 naciones, mientras que México, Brasil y otros diez países lo rechazaron.La cumbre se realizó en Burgenstock, Suiza, y reunió a líderes mundiales y representantes de alrededor de 90 gobiernos, entre los que no estuvo invitado Rusia. Tras dos jornadas, se concluyó el encuentro con un comunicado conjunto que fue apoyado por una amplia mayoría.El documento final decía que la Carta de la ONU y “el respeto de la integridad territorial y la soberanía pueden servir y servirán de base para lograr una paz global, justa y duradera en Ucrania”.Turquía, que ha intentado hacer de intermediario entre Rusia y Ucrania, también firmó el documento.Entrese encuentran aquellos que forman parte junto a Rusia y China del grupo de economías emergentes conocidos como los BRICS: Brasil, India y Sudáfrica. También rechazaron la declaración final: México, Armenia, Bahréin, Indonesia, Libia, Arabia Saudita, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos.Viola Amherd, presidente suiza y anfitriona del evento, destacó que “la gran mayoría” de los participantes estuvieron de acuerdo con el documento final y aseguró que el amplio apoyo a la declaración “demuestra lo que puede conseguir la diplomacia”.El Presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, saludó los “primeros pasos hacia la paz” dados en la reunión, y afirmó que el comunicado conjunto sigue “abierto a la adhesión de todo aquel que respete la Carta de la ONU”.Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Unión Europea, dijo que la conferencia se titulaba “acertadamente” como “camino hacia la paz” porque la paz no se logrará en un solo paso.“No ha sido una negociación de paz porque Putin no se toma en serio poner fin a la guerra. Insiste en la capitulación. Insiste en la cesión de territorio ucraniano, incluso territorio que hoy no está ocupado por él”, dijo Von der Leyen.En ese sentido, apuntó contra la actitud del presidente de Rusia: “Insiste en desarmar a Ucrania, dejándola vulnerable a futuras agresiones. Ningún país aceptaría jamás estas condiciones indignantes”.Durante su participación en la Cumbre por la Paz, Javier Milei dio un breve discurso en el que remarcó su “apoyo al mandatario ucraniano Volodímir Zelenski” y donde se refirió a la importancia del viaje que hizo el libertario para la Argentina.El Presidente enfatizó que su presencia en esa cita con importantes líderes mundiales forma parte de los cambios que intenta implementar desde la Casa Rosada: “Es un paso importante para la Argentina hacernos presente en la cumbre del G7 y en esta cumbre por la paz. Es parte del gran giro que estamos dando como país, luego de décadas de darle la espalda al mundo”.“Como defensores de la idea de la libertad repudiamos cualquier forma de violencia, ya sea entre individuos, pero en particular repudiamos la guerra como mecanismo ilegítimo para dirimir los conflictos entre naciones. Somos defensores de la idea de la libertad”, siguió Milei.Finalmente, cerró: “El liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de una agresión, en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada. No hay prosperidad económica sin comercio libre, y no hay comercio libre si no hay paz. Y el comercio libre es naturalmente pacífico”.