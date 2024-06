“Los narcos no son más dueños de la calle", dijo Bullrich en Rosario

Foto: La Capital

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, llegó este martes a Rosario y presentó junto al gobernador Maximiliano Pullaro un balance del plan Bandera y del trabajo conjunto de fuerzas provinciales y federales. Tras la baja de homicidios en lo que va del año anunciada en los últimos días por la Provincia, la funcionaria ratificó que hubo una reducción del "60 por ciento en los últimos 6 meses" y sostuvo que los resultados son producto de “acciones determinadas y decididas” a pesar de haber tenido en el medio una crisis que puse “en jaque” el plan. “Los narcos no son más dueños de la calle, pero no es un tema que se resuelva en seis meses, hay que sistematizarlo para que no vuelvan a nacer esas bandas”, dijo.La Provincia comunicó este lunes que en lo que va del 2024, Rosario registró 52 homicidios en todo el departamento. Se trata de una abrupta caída en comparación con el mismo período del 2023, donde los crímenes cometidos en este mismo territorio fueron 142.La ministra, en una conferencia de prensa en la que también hablaron Pullaro, el intendente Pablo Javkin y el ministro de Seguridad provincial Pablo Cococcioni, destacó que los resultados obedecen al refuerzo “de presencia policial” en las zonas más afectadas por la violencia, a la “mejora de inteligencia criminal junto al Ministerio Público de la Acusación y la justicia federal”, que pasó al régimen acusatorio, y a la “prevención social del delito en compañía del intendente Javkin”.“Los resultados son producto de un conjunto de acciones determinadas y decididas, a pesar de haber tenido en el medio de la operación una crisis que nos puspo en jaque, la crisis de los cuatro asesinatos a mansalva”, agregó Bullrich sobre los homicidios del colectivero, los dos taxistas y el playero.También precisó que en abril de 2024 registraron “la mayor caída, de un 73 por ciento de homicidios, en relación al mes anterior en la ciudad de Rosario” y abundó que “este descenso implica un retomar el territorio por parte de las fuerzas federales y la policía de Santa Fe”.“Los narcos no son más dueños de la calle, pero no es un tema que se resuelva en seis meses, hay que sistematizarlo para que no vuelvan a nacer esas bandas. en las zonas más duras hubo una reducción del cien por ciento de homicidios”, aseguró la ministra y enumeró a barrios como Empalme, Ludueña, Villa Banana, La Tablada, Villa Manuelita y Vía Honda.En otro segmento de su discurso, la jefa de la cartera de seguridad nacional brindó algunas estadísticas del trabajado realizado en los últimos seis meses en la ciudad y la región: “Controlamos a 606 mil personas, es decir casi la mitad de los ciudadanos de Rosario. A 278 mil vehículos en un parque automotor de 600 mil y a 180 mil moyos con una gran retención, más de 1500”.Bullrich también sostuvo que en procesos similares acontecidos “en el continente nunca pudieron en tan poco tiempo bajar los homicidios, no estamos contentos porque falta mucho para llegar a una normalidad para Rosario”.La ministra amplió parte de los resultados del plan Bandera y expresó: “Hubo 400 detenidos, 118 kilos de cocaína secuestrados y la misma cantidad de marihuana, más de 50 mil piezas de droga sintética e inspecciones de percusores químicos (700 kilos de amoníaco para los posibles laboratorios clandestinos)”. Asimismo, destacó que “implementamos el sistema de internos de alto riesgo, es uno de los puntales de la razón por la que estamos logrando estos resultados, porque los señores de las bandas eran los dueños de las cárceles, le daban órdenes a presos y penitenciarios”.El último desembarco fuerte de Patricia Bullrich con fuerzas federales en la región ocurrió a principios de marzo cuando presentó un operativo especial de saturación luego de una semana de terror y violencia que azotó la ciudad tras el crimen de trabajadores taxistas, un colectivero y un joven playero además de los ataques a balazos con notas amenazantes. (Rosario 3)