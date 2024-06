El mensaje de Macri a legisladores: “Resultaron ser cínicos e indiferentes”

¿Hasta cuándo nos quiere seguir destruyendo la mala política?



El expresidente Mauricio Macri cuestionó a los legisladores que votaron en la Cámara de Diputados la nueva fórmula jubilatoria a los que calificó de "ser cínicos e indiferentes”, y criticó la falta de respaldos a la Ley Bases. “¿Hasta cuándo nos quiere seguir destruyendo la mala política?”, se preguntó el titular del PRO.A través de su cuenta de X, Macri planteó: “Llegó el momento de preguntarnos: ¿cómo puede ser que haya una mayoría de dirigentes políticos tan irresponsables como para aprobar el aumento del gasto previsional sin decir cómo lo van a financiar?”.“Recordemos que son los mismos que acaban de oponerse al cierre y privatización de todas las empresas deficitarias del Estado, que cuestan miles de millones de dólares. Esos dirigentes dicen querer lo que todos queremos: que los jubilados cobren más”, destacó el expresidente.Asimismo, aclaró: “¿Qué duda cabe de que queremos eso? Pero son ellos los que se oponen a bajar el gasto de la política irresponsable que genera hiperinflación y destruye el poder adquisitivo, afectando no solo a los jubilados, sino también al resto de los argentinos”.Para Macri, los diputados “en lugar de haber votado una ley irracional que no tiene fondos, tendrían que haber dicho antes ampliamente sí a la Ley Bases, que hubiese permitido deshacerse de todos los gastos inútiles del Estado”.“Al final de este largo camino, estamos aprendiendo que no se trata de una división entre la vieja política o la nueva, sino que es más hondo: es una división entre la mala política y la buena. Estos dirigentes resultaron ser cínicos e indiferentes”, concluyó.