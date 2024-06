Francos sobre los alimentos almacenados: “Eran para situaciones de emergencia”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió hoy la política social que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano y reiteró que el Gobierno nacional irá la Corte Suprema de Justicia para apelar la medida de la Cámara Federal que obliga al Ejecutivo a distribuir alimentos.



“Los alimentos se están repartiendo conforme a un plan. Pero hay una discusión sobre la actitud de la Justicia respecto a una decisión administrativa del Ejecutivo. El Gobierno seguramente va a apelar esta medida de la Cámara ante la Corte Suprema”, aseguró Francos en declaraciones radiales.



No obstante, el funcionario aclaró que el Ministerio de Capital Humano presentó un plan de distribución para no “caer en desobediencia” ante la Justicia. "Estos alimentos eran para situaciones de emergencia. No eran para distribuir entre los comedores, porque eso camina por otro andarivel. Ahí el Gobierno dinamizó la asignación universal e incrementó sus montos.



En este sentido, el ministro coordinador reiteró su defensa a la política social que está llevando a cabo la cartera que encabeza Sandra Pettovello y apuntó contra el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, quien fue citado a declarar ante la Justicia por presuntas irregularidades en la entrega de facturas en el marco de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social.



“El Gobierno está haciendo política social de manera diferente a la que venía realizando. La Justicia detectó facturas truchas de este señor (Eduardo) Belliboni, que tanta protesta en los medios. Ese trabajo también lo hizo la ministra de Capital Humano. Separar la paja del trigo: esto es curro y esto es real”, explicó Francos.



Y enfatizó: “Lo que es real se mantuvo y se incrementó, y lo que es curro, se cortó. Por eso protestan, porque se cortó el curro”. (NA)