Proyectos de reducción de jornada laboral: dispares opiniones de especialistas

Abogados laboristas y economistas tuvieron hoy opiniones enfrentadas sobre los beneficios que tendrá para la Argentina si se aprueba una ley de reducción de la jornada laboral, al exponer este jueves en la comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara de Diputados, donde esas iniciativas dividen las aguas entre Unión por la Patria, los bloques dialoguistas y el oficialismo.



Una quincena de oradores expusieron sobre la decena de proyectos de reducción laboral en la cual la mayoría propone establecer una jornada semanales entre 36 y 40 horas, con excepción del propuesta del diputado Martín Tetaz quien mantiene la misma cantidad de horas que en la actualidad pero que se puedan acordar su distribución a lo largo de la semana.



Son varios los proyectos que apuntan a recortar la jornada laboral. Entre ellos se encuentra el de Hugo Yasky para fijar la carga semanal máxima en 40 horas y un máximo de ocho horas por día, percibiendo la misma remuneración.



Palazzo y Mónica Litza de UP, y el socialismo proponen un máximo de 36 horas semanales y ocho por día, mientras que Eduardo Valdés (UP), Nicolás del Caño (FIT) y Claudia Ormachea (UP, mandato cumplido) impulsan un proyecto para establecer jornadas máximas de seis horas diarias y hasta 30 horas semanales



Los principales expositores confrontaron sus propuestas ya que algunos abogados laboralistas plantearon que no afecta la economía de las empresas y mejora la calidad de vida de los empleados, mientras que la economista como Virgina Giordano señaló que en la Argentina no va a tener mucho impacto debido a la gran cantidad de trabajadores en negro que hay en el país.



Julián Marchisotti, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, señaló que “la reducción de la jornada laboral es junto con el salario es de los temas más candentes en una relación de empleo ya que históricamente ha sido una pugna de los trabajadores ir reduciendo su jornada" y celebro todos los proyectos que buscan una reducción en la jornada ya que "no hay que mirarlo desde un punto de vista económico o netamente desde la productividad, sino que hay que mirarlo desde un punto de vista social y humano. Porque atrás de esto hay personas que no son consideradas mercancías, por suerte, desde hace siglos”



La jefa de Investigaciones del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), Virgina Giordano afirmó que en la actualidad “vemos que ya dos de cada tres trabajadores en Argentina hacen una jornada laboral reducida. Con lo cual un punto a favor seria la ley se adecuará a algo que ya es una realidad y está sucediendo tanto en el resto del mundo como en la Argentina. Pero cuando abrimos un poco el mercado laboral y la composición del mercado laboral argentino que es particular y no es igual que en los países de Europa, generalmente se citan como ejemplos. Mientras que solamente un tercio de los trabajadores tienen empleo a salario registrado, es decir, el empleo de calidad. Esta es la foto del mercado laboral argentino hoy”.



En ese sentido dijo que “el resto de los trabajadores o es empleo público o es empleo a salario no registrado o es cuentapropismo. Los trabajadores públicos, esto no tendría muchos cambios porque sería una jornada laboral reducida de 36 horas. En el caso del empleo informal y el cuentapropismo, los cambios que se hagan vía ley básicamente no tendrían efecto. Y vemos que la mitad de los argentinos tienen una jornada, en el caso de los empleos en negro, de 44 horas”.



"En esa misma línea, el director del Instituto de Derecho Privado de la Universidad Siglo 21, Juan Ferrero sostuvo: “nosotros creemos que no debe modificarse el régimen de jornada laboral, salvo en lo tocante al contrato de trabajo a tiempo parcial. No hay evidencia científica clara que muestre un aumento de la productividad como correlato causal de una reducción de la jornada”, y destacó que “van a aumentar los costos laborales, en un contexto de inflación, recesión y decrecimiento de la oferta de trabajo”.



En cambio, Gaston Valente, Asociación de Abogados de la Plata, rechazó que la disminución de la jornada laboral implique “una gran disminución económica en el sector empleador. La litigiosidad que genera la jornada parcial en el fondo laboral es por el fraude laboral. Es decir, si yo contrato a un trabajador con jornada parcial, la ley sabiamente dice que ese trabajador no puede hacer horas extras, porque eso es fraude laboral. Yo al contratarlo jornada parcial le pago menos y si además le hago hacer horas extras, estoy rompiendo los mínimos de compromiso. Bueno, eso genera litigiosidad por el fraude laboral, básicamente"



Agregó que la OIT en el 2016 hizo público un análisis sobre las reformas laborales que se encaraban en el mundo luego de la crisis del 2008. Llegó a la conclusión de que la mayoría de los países habían establecido reformas regresivas, es decir, que quitaban protecciones a las leyes laborales. Un poco por esto de que está el debate de que bajando las protecciones laborales vamos a generar más y mejor empleo. Bueno, la primera conclusión, lamento informarle esto, la primera conclusión que llegó OIT, insisto, es que no hay una relación directa entre los niveles de protección laboral con la generación de empleo”.



Otro de los abogados que expuso fue Jorge Samouelian, quien rechazó la propuesta de los legisladores sobre reducción laboral al afirmar que "una reforma como la que se sostiene cuando hablamos de reducción afecta garantías constitucionales. Una reforma de reducción de horario impuesta por ley viola la facultad reconocida por el Art. 197 de la Ley de Contrato de Trabajo”.



Analía García, del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de La Matanza, expresó que “es necesario modernizar el régimen de jornada laboral, porque no se puede pretender sostener una carga horaria igual a aquella prevista hace casi cien años. Pero esta modernización debe realizarse dentro de un marco constitucional y respetando los convenios de la OIT suscriptos”.



También expuso la sindicalista de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte, María Agustina Chaves,quien afirmó los empresarios buscaron en los diferentes gobiernonos “ quitar derechos a la clase trabajadora, que los ha conseguido a través de los años con lucha y organización, para de esta manera seguir favoreciendo a un puñado de multimillonarios” y dijo que en el Subte consiguieron una reducción de la jornada laboral que permitió tener mejor calidad de vida para ”estudiar tener tiempos con los hijos e hijas". (NA)