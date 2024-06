Milei visitó Agroactiva y anticipó cuándo eliminará las retenciones

Javier Milei llegó este jueves por primera vez a Santa Fe desde que asumió la presidencia para participar de Agroactiva 2024. El economista libertario fue recibido con gran expectativa en la tradicional muestra del campo, donde dio un discurso frente a un grupo de empresarios y figuras de la política.Allí hizo referencia a uno de los temas que más importa en el campo: cuándo se eliminan o bajan las retenciones. Como lo hizo en recientes apariciones, el jefe del Estado ratificó que el objetivo es sacarlas, pero ató esta posibilidad a que se consolide el superávit fiscal.Acompañado por el economista, diputado nacional y productor agropecuario José Luis Espert, como ocurrió en Expo Agro, el presidente habló en una de las carpas del evento. Desde la localidad de Armstrong, defendió la baja de la inflación y volvió a apuntar contra "los gerentes de la pobreza". También confirmó que renunciará a la jubilación de privilegio."No voy a entregar el déficit cero de ninguna manera y si buscaran el mecanismo para seguir rompiendo el déficit fiscal, voy a seguir bajando el gasto público hasta que le duela a la política", afirmó.Milei insistió con su teoría de que el país iba rumbo a una hiperinflación, con índices que caminaban a un 17.000% anual y consideró que haberlo bajado como lo hicieron es histórico. "Me revienta tener este nivel de inflación pero convengamos que venimos del 17.000 % y lograr una baja al 50% no hay registros históricos de haber hecho algo así", señaló.En otro tramo de su discurso, consideró que "la economía está rebotando y va a rebotar fuerte", al tiempo que insistió con sus críticas a la oposición. "Si hoy a pesar de haber hecho el ajuste más grande la humanidad, mi imagen sigue estando en los niveles cuando asumimos, si la intención de voto está en orden del 55% con lo cual en una elección general ganaríamos en primera vuelta, por eso los chorros y la casta tiene miedo y lo único que quieren es sabotear al gobierno", dijo el líder de La Libertad Avanza.

Desde Agroactiva, volvió a apuntar contra los legisladores y se refirió a ellos como "los degenerados fiscales que están en el Congreso". "El dólar es un precio más de la economía. ¿Por qué sube el dólar? ¿Hay lugar para que caiga la demanda de dinero? La verdad que no. ¿Tiene que ver con la oferta? No, si no estamos emitiendo. Básicamente pasa por culpa de los degenerados fiscales que están en el Congreso", sentenció Milei.Se prevé que luego de su discurso se reúna con los tres gobernadores de la Región Centro: Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Más temprano, los mandatarios inauguraron la exposición y pidieron, de manera unánime, que se eliminen las retenciones al campo.Tras el recambio de autoridades, el gobernador santafesino y Milei se vieron cara a cara sólo una vez. Fue el 19 de diciembre. Ese día, el primer mandatario recibió en la Casa Rosada a todos los gobernadores. Desde ese momento, el libertario tercerizó esa relación en el entonces ministro del Interior, Guillermo Francos, hoy ascendido a jefe de Gabinete.Agroactiva está entre las tres exposiciones de mayor importancia del país del sector agropecuario, junto con Expoagro y la de la Sociedad Rural. Se desarrolla entre miércoles y sábado y cuenta con 130 empresas vinculadas, en especial, a la fabricación de maquinarias e implementos agrícolas. (La Capital)