Ley de Bases y paquete fiscal: dudas sobre la aprobación de varios artículos

Tras destrabar el dictamen hace una semana, La Libertad Avanza se adentró en la recta final de lo que será la ley de Bases y el paquete fiscal en el ámbito del Senado de la Nación. No obstante, el oficialismo sigue sin las garantías necesarias para conseguir la luz verde en artículos clave para la Casa Rosada.y se trata de una bandera que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no quiso ceder. Al encontrarse dentro de un paquete de empresas sujetas a privatización, las voluntades negativas en el hemiciclo por su eventual venta podría hacer caer el capítulo completo.La exención del 22 por ciento para los patagónicos en Ganancias no garantiza todavía el voto en bloque de los senadores sureños. Representantes provinciales de la región le advirtieron a la agenciaque no votarían Ganancias bajo ninguna alternativa que podría presentar el Gobierno. Con facultades delegadas aún existe cierto recelo con su redacción en algunos senadores.A contramano de cómo arrancó la discusión en la Cámara alta durante las exposiciones informativas que se realizaron en las comisiones durante mayo, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) parecería encaminarse, inclusive, encontrando consenso en el bloque kirchnerista. Algo similar, sin éstos, ocurriría con el blanqueo de capitales.Fuentes oficiales no pudieron precisar todavía el día en el que se realizará la sesión. El escenario ideal sería el miércoles 12, pero no descartan que pueda correrse al día siguiente, al jueves 13.