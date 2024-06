El Gobierno dio de baja cautelar que impedía los aumentos en la prepaga

Foto: Imagen de archivo

A pedido del Gobierno nacional, se dio de baja en la justicia la medida cautelar en contra de la cartelización de las empresas de medicina prepagas y a partir de julio tendrán vía libre para aumentar las cuotas sin control.



"Después del acuerdo de la Superintendencia de Servicios de Salud con 41 de las empresas de medicina prepaga, le exigieron a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que diera de baja la medida cautelar que había dictado por la cartelización", denunció el legislador de la CABA de la Coalición Cívica ARI, Hernán Reyes, a través de su cuenta en la red social X.



Desde el bloque de Reyes habían solicitado una audiencia urgente con las autoridades de la CNDC, pero el pedido llegó tarde. "Nos notificaron la baja de la medida cautelar", contó el legislador de la Coalición Cívica. Ahora, las prepagas vuelven a tener vía libre para aumentar lo que quieran.



"No hubo sanción por la cartelización, no hubo condicionamiento, conductual ni tampoco resoluciones o cambios normativos por parte de la Superintendencia. Estamos en una situación idéntica a la de enero. No hay garantías de que no vuelva a pasar lo mismo", advirtió Reyes. La cautelar contra las empresas de medicina prepaga La Superintendencia había propuesto en su cautelar que las empresas de medicina privada realicen dichos reembolsos en siete cuotas iguales entre junio y diciembre. Además, pidió ampliar la demanda y la solicitud de medida cautelar contra las restantes entidades no demandadas aún, pero que se encuentran incluidas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).



Las prepagas deberán exponer sus propuestas sobre cómo pueden realizar la devolución correspondiente, pero luego el juez terminará resolviendo algo que deberán acatar. La cantidad de dinero a devolver variará según la empresa porque depende del excedente que hayan cobrado entre diciembre y abril por encima de la inflación acumulada en ese período.



Las 41 prepagas que deberán devolver el dinero



Sociedad Española de Beneficencia y Mutualidad.

Cobensil.

Medicals.

Programa de Salud S.A

Centro Médico Pueyrredon.

Medin S.A.

International Health Services Argentina S.A.

Obra Social YPF

OPDEA

OSDEPYM

Fundación Médica de Mar del Plata

ENSALUD

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo

Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE).

Swiss Medical S.A.

Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científico.

Omint S.A. de Servicios.

Galeno Argentina S.A.

Medifé Asociación Civil.

Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires.

Obra Social de Dirección de Sanidad Luis Pasteur.

Medicina Prepaga Hominis S.A.

Medicina Esencial S.A.

Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales.

Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación.

Mutual Federada 25 de junio Sociedad de Protección Recíproca.

ACA Salud Cooperativa de Prestación de Servicios Médicos Asistenciales Ltda.

Asociación Mutual Sancor.

Prevención Salud S.A.

Sistema Integrado de Prestadores de Salud S.A.

MET Córdoba S.A.

Hospital Alemán Asociación Civil.

Grupo DDM S.A.

Asociación Hospital Británico de Buenos Aires.

Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas.

Círculo Médico de Lomas de Zamora.

Bristol Medicine.

Federación Médica gremial de Capital Federal

Asistencia Sanitaria Integral S.A.

Asociación Civil de Estudios Superiores.

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital Federal.