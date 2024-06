Panceri: “No nos podemos ilusionar porque esta plata extra, es por única vez”

Economía Entre Ríos recibió en mayo casi el doble de coparticipación que en abril

El ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Julio Panceri, manifestó que “el incremento en la coparticipación de este mes, lo teníamos previsto desde febrero y desde ese mes estuvimos analizando qué cuentas pendientes íbamos a cubrir con esos fondos porque las deudas que recibimos son enormes”, enfatizó.Y agregó: “No quiero entrar en tecnicismos, porque esto es importante que lo entendamos todos. Es un ingreso extraordinario, es como si un empleado que recibe un bono por única vez piensa que todos los meses va a cobrar ese monto extra y lo suma a sus gastos habituales”, dijo Panceri.Más adelante Panceri, sostuvo: “Estamos en épocas de muchísima austeridad y trabajamos permanentemente para poder hacer frente a los gastos corrientes, aquellos que son de todos los meses, como los salarios de la administración y también las cuotas de los créditos que heredamos, como ese famoso crédito en dólares que vence en agosto”, señaló en un comunicado difundido este lunes.Finalmente, el titular de Hacienda y Finanzas, expresó: “Pensar o decir que con esta remesa o estamos sueltos de dinero es no comprender realmente la situación. Esta suba en la coparticipación es sólo por las ganancias extraordinarias que tuvieron los bancos en la Argentina, que pasaron de 1,92 billones de pesos en 2022 a 4,4 billones en 2023. Pero lamentablemente el mes que viene volvemos a lo que ya sabemos y hemos comunicado que es que no hay plata en las arcas públicas, porque esto no soluciona el despilfarro que el anterior gobierno nacional hizo en la última campaña electoral”, concluyó.