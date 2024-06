Menem le respondió a la oposición: “Dejaron el país destruido”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, acusó este sábado a los integrantes de la oposición, y en especial a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner por haber dejado el país "hecho pelota".



La crítica del titular de la cámara baja surgió tras los dichos de la ex mandataria, quien fustigó al gobierno de Javier Milei por los problemas surgidos en los últimos días en torno a la provisión de alimentos y de gas.



En su cuenta de la red social X, el riojano escribió: "Gobernaron 16 de los últimos 20 años. Dejaron el país hecho pelota. No quedó NADA POR DESTRUIR. Usted tuvo ejércitos de funcionarios ineptos que FUNCIONABAN a ‘sobreprecio’, ‘facturas truchas’, ‘obras fantasmas’, ‘privilegios’, etcétera".



Además, Menem fue más allá y dijo que "mientras sus funcionarios ‘funcionaban’ de esa manera, el país se EMPOBRECÍA aceleradamente, llegando al punto de que casi siete de cada diez menores de edad tienen problemas de alimentación". Y remató: "¿No le da VERGÜENZA? Digo, ¿no será momento de dar un paso al costado para siempre?".



Cristina Kirchner había iniciado el contrapunto con fuertes críticas al gobierno, que tuvo una semana complicada con la salida del ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el despido del ex secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, y el escándalo en torno a la distribución de alimentos.



En su cuenta de X, la ex mandataria sostuvo que "comprobación empírica de ideas que no funcionan y funcionarios que tampoco funcionan. Sus consecuencias prácticas, económicas y humanas".



Luego hizo una detallada crítica acerca de la falta de gas y la crisis originada por los alimentos, lo que motivó la reacción de Menem. (NA)