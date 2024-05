Bullrich participó del acto por el 18° aniversario de la PSA

Gallardo: "Queremos la excelencia"



La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) conmemoró un nuevo aniversario de su creación en un acto encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el director nacional de la fuerza, Alfredo Hernán Gallardo.El 31 de mayo de 2006 el Congreso Nacional sancionó por unanimidad la Ley 26.102, estableciendo que la Seguridad Aeroportuaria debe ser garantizada por el Estado Nacional. Para ello se conformó en el ámbito federal esta policía especializada en la materia.Durante la ceremonia que se realizó en el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA), la ministra recordó que la PSA "se creó con un espíritu diferente, nuevo, con un sentido de trabajo muy importante que se ve a lo largo y ancho del país, tanto en los aeropuertos como en las tareas especiales que realizan fuera de jurisdicción". Y agregó: "Los veo trabajando con todo el ánimo y profesionalismo en Rosario, donde permanentemente están tras los criminales, dando todo de sí para lograr un territorio hostil para el narcotráfico y amable para la ciudadanía".En este sentido, Bullrich aseguró que en las zonas rosarinas donde intervienen las fuerzas federales "hemos logrado en casi seis meses bajar el 68% de los homicidios, algo absolutamente inédito, y el 57% si tomamos toda la ciudad donde, compartiendo con la policía de Santa Fe, logramos una cifra impresionante". Asimismo, sostuvo: "Sabemos que el delito no descansa, muta, se mueve, todos los días nos plantea nuevos escenarios. Por eso les pido que redoblen los esfuerzos".Luego de transmitir los saludos del presidente de la Nación, Javier Milei, con quien coinciden que están dando una batalla "para recuperar la tranquilidad y la seguridad del país", la ministra garantizó su apoyo al personal de la PSA: "Vamos a valorar el trabajo cotidiano de cada uno de ustedes, a proteger a sus vidas y a sus familias. No dejaremos que se los quiera tomar como chivo expiatorio frente a situaciones en las que se intenta convertir al victimario en víctima. Tenemos muy claro dónde está la ley y dónde está el delito. Queremos una línea clara y que nadie la pase. No tenemos problemas en reconocer la traición que pueda cometer un miembro de una fuerza de seguridad o un funcionario político. Esa línea es clara para todos y ninguno de nosotros está exento de esa conducta reprochable".Al finalizar, Bullrich aseveró que "hay un aprecio de la sociedad a las fuerzas de seguridad que tenemos que valorar. Nuestra tarea no es para adentro, es con la sociedad y por eso cuando ésta nos valora tenemos que estar orgullosos".El director nacional de la PSA, por su parte, dijo que "a poco de haber asumido la responsabilidad de llevar adelante los destinos de esta institución, tenemos claro a dónde queremos llegar: a la excelencia". Y continuó: "Trabajamos día a día bajo la directriz estratégica del Ministerio de Seguridad en plasmar esta visión institucional orientada al futuro, entendiendo que si solo pensamos en el pasado viviremos estancados y sin poder progresar en nuestro ambicioso proyecto que es profesionalizar permanentemente a nuestro mayor y más importante capital que es nuestro personal".En este aspecto, Gallardo afirmó que es necesario seguir incorporando personal idóneo que cuente con "el alto grado de compromiso en Ia función y el amor a Ia Patria para que sean cumplimentadas de manera eficaz y eficiente todas las tareas que se nos encomienden, fortaleciendo así los vínculos de pertenencia, identidad, disciplina y responsabilidad que caracterizan a todo buen policía". Previo a destacar al personal en su día por "el compromiso inquebrantable de servicio permanente", la autoridad máxima de la fuerza confirmó que "seguiremos haciendo lo que haga falta para lograr la mejor Policía de Seguridad Aeroportuaria, bajo la premisa de que no importa la misión, indiquen dónde es y denla por cumplida".Bullrich y Gallardo estuvieron acompañados por el secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro; el secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martín Verrier; el intendente de la Municipalidad de Ezeiza, Gastón Granados; el jefe de la Policía Federal, comisario general Luis Alejandro Rollé; el director nacional de la Gendarmería Nacional, comandante general Antonio José del Pilar Bogado; el prefecto nacional naval, prefecto general Guillermo José Giménez Pérez; el director del Servicio Penitenciario Federal, inspector general Fernando Julián Martínez y el director de la Escuela Superior de Fuerza Aérea, comodoro Marcelo Fabián Serrano. Asimismo estuvieron presentes el subdirector nacional, comisionado general (R) Miguel Ángel Martino; el director ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control de la Seguridad Aeroportuaria, comisionado general Omar Ricardo Collazo; autoridades de la estructura operacional, de la estructura de conducción y administración, y del ISSA; representantes de las fuerzas federales de Seguridad, de las Fuerzas Armadas y de la Policía de la Ciudad; jueces y fiscales federales de la Nación, entre otros invitados especiales.La ceremonia contó con la invocación religiosa del presbítero Rubén Bonacina y la música de la banda de la Escuela de GNA "General Don Martín Miguel de Güemes", a cargo del maestro alférez Vicente Ariel Cacciato.