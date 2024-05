Ricardo Gil Lavedra criticó las facultades delegadas y los decretos de Milei

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad Ricardo Gil Lavedra criticó al presidente Javier Milei por su intención de "dictar decretos con contenido legislativo", que generan "un manto de incertidumbre en las relaciones jurídicas, perjudican la actividad de los abogados y las abogadas, la vigencia de la Constitución y la seguridad jurídica"."No es bueno que en la Argentina esté en discusión nada menos que quién hace la ley, uno de los presupuestos del régimen republicano. Tiene que quedar claro cuál es el alcance de esa potestad presidencial de dictar decretos con contenido legislativo. Lamentablemente, esta cuestión permanece irresuelta", señaló el titular de la institución durante la asunción que dio inicio a su segundo mandato.En el acto, estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, y los compañeros de la Cámara Federal de Apelaciones que, en la reinstauración democrática, protagonizaron el juicio a los comandantes de la última dictadura militar, Carlos Arslanian, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Araoz.Gil Lavedra pidió "recuperar la credibilidad en la Justicia y en la independencia e imparcialidad de los jueces también depende del proceder de los poderes políticos" y agregó: "No compartimos la decisión del Presidente de nominar a dos varones para integrar la Corte y en no dar debida respuesta a la gran cantidad de cuestionamientos que se han formulado en el procedimiento establecido en el decreto 222/2003, constituye una regresión inaceptable tener una Corte integrada solo por varones".En referencia al proceso interno del Colegio, destacó que "la lista Unidad en la Abogacía no es un proyecto personal, ni individual, ni tampoco es fruto de un oportunismo de coyuntura". "Es una construcción colectiva de una gran coalición de organizaciones de abogados y abogadas que se han unido para alcanzar dos grandes objetivos: asegurar el mejor ejercicio de la profesión en estos tiempos difíciles y fortalecer la presencia institucional del Colegio en el ámbito público", concluyó. Fuente: (LetraP)