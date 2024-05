UPCN, ATE y AGMER valoraron “la defensa del 82% móvil y la edad jubilatoria”

UPCN: “Defender el 82% y la edad jubilatoria”

La presentación estuvo a cargo del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, remarcaron que los principales objetivos del Poder Ejecutivo son “defender el 82 por ciento móvil, la edad jubilatoria y que la Caja de Jubilaciones continúe siendo provincial”.Tras el anuncio en torno al sistema previsional entrerriano,destacó ala importancia de la convocatoria a los sindicatos de parte del Ejecutivo entrerriano “porque siempre se habló de la reforma previsional con un mayor costo para los trabajadores a través de la modificación de la edad o el 82% móvil”. En ese sentido, la gremialista remarcó que, luego del encuentro que mantuvieron con funcionarios provinciales, “quedó claro que el Gobierno provincial no pondrá en juego estos parámetros”., sentenció.“De tres medidas importantes, a dos, el Gobierno las podría haber realizado con la ley actual, sin necesidad de reforma”, estimó Domínguez; perode convocar a las entidades sindicales antes de avanzar con las medidas para salvar la Caja de Jubilaciones del Estado.” las medidas anunciadas por Troncoso y Bagnat. “Lo importante es que algo por la Caja debemos hacer porque el problema es cada vez más grave y los que sufrirán las consecuencias serán los propios trabajadores”, fundamentó.Con respecto a los aportes, Domínguez comentó que; y prefirió no hablar de porcentajes “porque UPCN planteó al Gobierno provincial que la medida debe ir en consonancia con la paritaria y establecer de qué manera se desarrolla el tema salarial en Entre Ríos”.“Debemos atender las urgencias”, recordó la gremialista al recomendarque impulsa el Gobierno provincial; y valoró que “la Caja de Jubilaciones tomó otras decisiones vinculadas a la deficiencia del gasto, el reclamo a la Corte y tratar de recuperar ingresos que antes no tenía”.destacó Domínguez.: “Los regímenes especiales, que no son del Escalafón General, implican que haya menos aportes de algunos sectores. Entonces, lo que propone una de las medidas es que hasta cumplir la cantidad de años de aporte que establece el sistema general, se vaya realizando una vez que estén jubilados”.Finalmente, Domínguez remarcó la importancia de“A los trabajadores hay que contarles quey, en el tiempo, implicará que no pueda abarcar los beneficios jubilatorios si se continua en esta misma dirección; además, en el momento difícil que atravesamos, debemos explicar qué podemos hacer y a qué no estamos a dispuestos”, argumentó.Tras conocerse el anuncio del Gobierno provincial sobre las medidas para evitar el colapso del sistema de jubilaciones del Estado, el referente de ATE, Esteban Olarán sostuvo que desde el gremio comprenden que “la Caja de Jubilaciones tiene un déficit y hay que ver cómo se resuelve, pero en este contexto que estamos atravesando no podemos hablar de ninguna manera que una solución sea aumentar los aportes a los trabajadores”.Expresó que “tenemos salarios que no alcanzan para vivir dignamente y ya los trabajadores venimos hace tiempo sufriendo una devaluación, productor de la disparada de los precios. Creemos que este déficit debe ser discutido seriamente y la provincia debe buscar herramientas para paliar este problema”.El secretario general de AGMER, Marcelo Pagani, informó que “se anunció el aumento de los aportes personales de los trabajadores, de 16 a 19 por ciento, y también se incorporaría un 3 por ciento en los jubilados, hasta tanto las mujeres cumplan los 57 años y los varones 62 años, en el caso de los docentes. Además, se sostiene la edad jubilatoria, el 82 por ciento móvil y la Caja sigue siendo provincial”.Sobre el anuncio, Pagani, informó que “siempre estamos con malas noticias, tenemos una paritaria que no alcanza la inflación, en el caso de los docentes sufrimos la quita del Fonid, que afecta al salario, y esta suba de los aportes que serán tres puntos menos que se estarán percibiendo. Es decir que en un escenario de enorme complejidad tenemos una nueva cuestión”.“En base a todo este contexto, desde AGMER convocamos a un plenario para el lunes en Villaguay para debatir los pasos a seguir”, expresó el secretario general al sostener que estos anuncios a los docentes “los perjudica en particular porque tenemos un régimen especial porque las compañeras se jubilan a los 52 años, es decir que (ahora) hasta los 57 va a tener que aportar tres puntos, y en el caso de los varones hasta los 62 años”.“Entendemos que estas definiciones se harán por decreto y en cuanto a los plazos que se implementarán no tenemos precisiones”, dijo Pagani-Finalmente, se informó que ATE y AGMER elaborarán un comunicado conjunto sobre el anuncio que realizó el gobierno provincial sobre plan para evitar el colapso de la Caja de Jubilaciones.