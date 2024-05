Gobierno repartirá más de mil toneladas de leche en polvo que están por vencer

El gobierno nacional decidió distribuir de manera urgente mediante camiones del Ejército Argentina cerca de mil toneladas de leche en polvo que tienen fecha de vencimiento en el mes de julio. Se trata de mercadería que está en dos depósitos, uno en el conurbano bonaerense y otro en el interior de Tucumán, que fue detectada luego de una serie de investigaciones realizadas tras denuncias presentadas ante la Justicia por organizaciones sociales.El reparto de ese alimento vital es el que tiene mayor urgencia, ya que está a dos meses de no ser apto para el consumo humano. Por la polémica en torno a la comida sin repartir, el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, decidió abrir una investigación sobre los empleados y funcionarios a cargo del control del stock.En medio de la polémica, se anunció el despido del secretario de Niñez y Familia, Pablo De la Torre, que altas fuentes de la Casa Rosada lo desvincularon del escándalo por los alimentos retenidos en los depósitos dependientes del Gobierno. “No fue por los alimentos que lo echaron. El malestar venía de antes y aparecieron hechos graves que hicieron tomar la decisión”, dijeron a este medio calificadas fuentes oficiales.“A raíz de una información recibida sobre el estado y fechas de vencimiento de determinados productos adquiridos por el gobierno anterior (los cuales se encuentran en galpones de Villa Martelli y de Tafí Viejo en la provincia de Tucumán del ex Ministerio de Desarrollo Social), ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería”, informó el Ministerio.Esa fuerza tiene una experiencia amplia en materia de asistencia a la población en momentos de crisis y catástrofe, por lo que las máximas autoridades esperaban de Capital Humano las direcciones donde retirar y distribuir el alimento.Según la información que trascendió, la leche a punto de vencer está en un depósito de Villa Martelli, ubicado en la calle Julio Argentino Roca, de Florida Oeste, en el conurbano bonaerense, y en la Avenida Independencia, de Tafí del Valle, en el interior de Tucumán. De acuerdo con las fuentes, en esos galpones hay 1.066.000 kilos de leche en polvo, unas mil toneladas fraccionadas, en su mayoría, en paquetes de 1 kilogramo. Son más de 800 mil unidades que tendrán que distribuirse de manera rápida para que le llegue a la gente necesitada y, al mismo tiempo, se eviten demoras.