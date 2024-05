Luis Petri mostró parte del viaje que realizó el portaaviones de Estados Unidos

Parte de nuestro viaje al portaaviones USS “George Washington” de la Armada Estadounidense desde donde vimos el ejercicio PASSEX “Gringo-Gaucho II”entre la @Armada_Arg y la @USNavy.

LA ARMADA ESTÁ DE PIE. pic.twitter.com/XbOPNQfsye — Luis Petri (@luispetri) May 30, 2024

El ministro de Defensa, Luis Petri, mostró este jueves parte del viaje que realizó al portaaviones USS “George Washington” para observar el ejercicio PASSEX “Gringo-Gaucho II” entre la Armada Argentina y la de EEUU. El evento fue una muestra más de las excelentes relaciones diplomáticas entre ambos países, como así también del intenso intercambio y cooperación que la administración de Joe Biden viene ejecutando con el gobierno de Javier Milei.Un masivo despliegue de siete buques de la Flota de Mar argentina zarparon entre el domingo y el martes a fin de recibir al imponente portaaviones nuclear de los Estados Unidos USS “George Washington” y dos escoltas, para participar del ejercicio naval conjunto “Gringo-Gaucho II”, que se llevará a cabo en Puerto Belgrano, al sur de la provincia de Buenos Aires.“La Armada Argentina está de pie. Desde el portaaviones USS George Washington, presenciando el ejercicio combinado más grande de los últimos 14 años. ¡Felicitaciones por la preparación y el éxito de la operación!”, expresó Luid Petri en sus redes sociales. Desde el mismo Ministerio agregaron: “Hicimos un ejercicio impecable junto a una de las mejores armadas del mundo. Después de 14 años, volvimos a realizar una operación combinada de esta envergadura, demostrando que estamos preparados para operar al más alto nivel”.El gobierno informó que en el marco del despliegue internacional “Southern Seas 2024″ se realizarán las actividades previstas para el Ejercicio de Adiestramiento (de oportunidad) denominado PASSEX “Gringo-Gaucho II”, entre las Armadas de Argentina y de los EE.UU.En un comunicado, se indicó que el PASSEX “Gringo-Gaucho II” se desarrollará en aguas jurisdiccionales argentinas, durante la navegación del portaaviones USS “George Washington”, el destructor USS “Porter” y el buque logístico USNS “John Lenthall”. Estos últimos dos llegaron escoltando a aguas territoriales argentinas desde Brasil, donde realizaron una serie de actividades con la Marina local.Según informó oficialmente la Armada brasileña, el domingo pasado embarcaciones de ambos países hicieron “una típica operación de guerra en apoyo a la población de Rio Grande do Sul (RS)”. “Coordinada por la Marina Brasileña, la acción implicó la transferencia de 15 toneladas de donaciones entre el portaaviones nuclear ‘George Washington’ y el Buque Aeronave Multipropósito ‘Atlántico’, en el litoral estatal. La operación, cuyo objetivo fue acelerar la transferencia de donaciones a las víctimas de las inundaciones, marca también los 200 años de relaciones diplomáticas entre los dos países”.A diferencia de esa intervención, en aguas argentinas la actividad que está prevista tiene que ver con ejercicios navales. “Este nuevo ejercicio permite a la Armada Argentina mejorar la interoperabilidad con otra marina que tiene estándares de la OTAN, para practicar procedimientos y articular defensas (antisuperficie, antiaéreas, antisubmarina, etc.), dentro de una posible conformación de una Fuerza de Tareas Marítima”.Según informó oficialmente el Gobierno, a bordo del portaviones USS “George Washington” estuvo viajando el capitán de fragata Patricio Alisi y el capitán de corbeta Lucas David Murgia, quienes se encuentran participando del planeamiento y coordinación de las actividades que se desarrollarán con la Armada Argentina.“Con el objetivo de incrementar el nivel de adiestramiento naval y la interoperabilidad entre ambas armadas, las actividades están orientadas a la realización de ejercicios de comunicaciones tácticas; transferencias aéreas de personal entre las unidades; maniobras y evoluciones tácticas en navegación; lanzamiento de aeronaves de ala fija; anavisajes de helicópteros en cubierta; defensa antiaérea y antisubmarina; y prácticas de visita registro y captura entre los participantes”, se informó.Fuentes oficiales resaltaron que el operativo “Gringo-Gaucho” nació como un ejercicio bilateral de oportunidad que se desarrolla cuando un portaaviones de la Armada de los Estados Unidos y sus buques escoltas realizan una navegación por aguas territoriales argentinas. “El primer ejercicio se realizó en 1990 con el pasaje del portaaviones USS ‘Abraham Lincoln’, y se repitió en 1991 con el portaaviones USS ‘Kitty Hawk’; en 1993 con el portaaviones USS ‘Constellation’; en 2004 con el portaaviones USS ‘Ronald Reagan’; en 2008 con el portaaviones USS ‘George Washington’ y en 2010 con el portaaviones USS ‘Carl Vinson’, siendo esta última realizada por primera vez con el nombre Gringo-Gaucho”.Durante su permanencia frente a Mar del Plata se prevé que visiten cubierta el ministro de Defensa, Luis Petri, el jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier general Xavier Isaac; el jefe de la Armada Argentina, contraalmirante Carlos María Allievi, entre otros funcionarios y militares. Aunque no está confirmado, no se descartaba la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Es que el jefe de Estado, Javier Milei, viajó a Los Ángeles, donde participa de una serie de reuniones con empresarios de primera línea de Estados Unidos.