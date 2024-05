Por los alimentos almacenados, despidieron al secretario de Niñez y Familia

Por el escándalo de los alimentos almacenados, echaron al secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano. Sandra Pettovello asegura que Pablo de la Torre no la notificó de la fecha de vencimiento de los productos. Por ahora, se desconoce el reemplazante.



Además, informó que decidió “limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería”.



En ese contexto, se anunció que los alimentos con vencimiento próximo serán entregados de manera “inmediata” a través del Ejército.



El desplazamiento de De la Torre sucede en la misma semana en que el Ministerio de Salud reorganizó la grilla de funcionarios, en el marco de una revisión que el presidente Javier Milei inició en todo su equipo de gabinete. El comunicado del Ministerio de Capital Humano El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, informa que a raíz de una información recibida sobre el estado y fechas de vencimiento de determinados productos adquiridos por el gobierno anterior (los cuales se encuentran en los galpones de Villa Martelli y de Tafí Viejo en la provincia de Tucumán del ex Ministerio de Desarrollo Social), ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería.



Se realizarán las investigaciones administrativas correspondientes, asimismo, se pone en marcha un protocolo para la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento por medio del Ejército Argentino para garantizar una logística rápida y eficiente. Denuncia, irregularidades y desplazamiento Hace una semana, el referente social Juan Grabois había presentado una ampliación de la denuncia penal contra Pettovello, marco en el que la instó “a distribuir los alimentos que tiene pudriéndose en los galpones de Villa Martelli a 200 metros de las ollas vacías del barrio Las Flores (Julio Argentino Roca 4851, Vicente Lopez) y en Tafí Viejo en Independencia y Costela a 120 metros de los tuppers vacíos del Barrio La Sáenz Peña”.



Según dijo entonces, presentó en el Tribunal Contencioso Administrativo “las pruebas de que hay alimentos mientras la gente pasa hambre”. En total, habló de 5000 toneladas de comida. La Justicia hizo entonces un pedido de informes, con listas de alimentos y fechas de vencimientos.



“Esos alimentos están reservados para emergencias climáticas. Hoy la comida está llegando a la gente que la necesita, tu problema es que ya no pasa por tus manos codiciosas”, fue entonces la respuesta de De la Torre. El ahora ex funcionario también dijo que lo acusan por “estar sacando a la luz el curro por miles de millones”.



Horas después, Pettovelo decidió separarlo de su cargo e iniciar una investigación interna por mal desempeño de sus funciones. (TN)