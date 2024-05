Ley de Bases y paquete fiscal: firman los dictámenes y se tratarán en el Senado

El debate dejó entrever votos dialoguistas disidentes en el recinto

Tenemos dictamen en la Ley Bases y en la Ley de Paquete Fiscal. Quiero agradecer el trabajo conjunto de los senadores y el Jefe de Gabinete y equipo, pero principalmente del grupo de trabajo del @SenadoArgentina que incluso de madrugada han trabajado y aportado su esfuerzo para… pic.twitter.com/m9NpnvRhNC — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 30, 2024

El oficialismo consiguió este mediodía las firmas del dictamen de ley de Bases y del paquete fiscal en el Senado de la Nación, según confirmó la vicepresidenta y titular de la Cámara baja, Victoria Villarruel.Si bien La Libertad Avanza (LLA) logró alinear anoche a los senadores díscolos para que acompañen los textos, no pudo coronar la finalización de los debates en comisión las rúbricas por la ausencia de algunos senadores clave.Antes, el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, debió trasladarse al Congreso después de que se le complicara el panorama a LLA para la recolección de las firmas. Junto con Villarruel, Francos alineó a los bloques dialoguistas y a aquellos senadores independientes.Fue durante una reunión en el Salón Gris en la que participaron, entre otros, José María Carambia (Santa Cruz), que amenazó hasta último momento con presentar un dictamen propio al igual que el senador Martín Lousteau (CABA), que se mantuvo firme en esa posición.También estuvo Guadalupe Tagliaferri (CABA), del PRO. La llave fue Carambia que se llevó una suba en la percepción de las regalías mineras provinciales del tres al cinco por ciento, según indica el texto acordado.“Las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al cinco por ciento sobre el valor 'boca mina' del mineral extraído”, explica la normativa añadida.El debate del plenario de comisiones de la ley de Bases, que inició el pasado 7 de mayo, tuvo su etapa final ayer, aunque su presidente, Bartolomé Abdala (San Luis), llamó a un cuarto intermedio por las frenéticas negociaciones que se desarrollaban de forma paralela.Lo mismo se replicó con la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Ezequiel Atauche (Jujuy), y que tiene bajo su dominio el paquete fiscal. Abdala abrió el debate a las 15.30 haciendo un balance del recorrido del mega proyecto en la Cámara alta y lanzó un fuerte dardo contra la oposición: “El que gana conduce y el que pierde acompaña”.Abierto el juego, el primero en tomar la palabra fue el senador José Mayans (Formosa) quien sorprendió con un pedido, luego de remarcar que ambos mega proyectos legislarán, en su eventual aprobación, por 15 o 30 años."Hay otros temas que están pendientes para conseguir un gran acuerdo nacional. Acá falta un nuevo trato donde estén contempladas las distintas situaciones. Se habla del Pacto de Mayo, pero no vemos un papel donde se hable, por ejemplo, de las cajas de las provincias previsionales; no se habla del FONID; tampoco de salud… Y así son varios los temas pendientes para coordinar una política federal", reflexionó Mayans.En esa línea, y tras enumerar una serie de conflictos abiertos que tiene el Gobierno nacional abiertos, el formoseño continuó: "Es muy difícil conformar un diálogo en medio de todos el conflictos que está generando el sistema y con una ley que le da poder absoluto al Presidente, que nada tiene que ver con el sistema federal y republicano de gobierno".Luego, la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri (CABA), una de las más picantes y con vuelo propio dentro de su partido, le pidió a La Libertad Avanza que explique los cambios que efectuaron, algo que no consiguió la representante porteña ni ningún otro senador, como fue el caso de Edith Terenzi (Chubut), de Cambio Federal.Ante la falta de respuesta de Abdala y Atauche, Tagliaferri puntualizó en el dictamen que hizo correr LLA este miércoles: “Evidentemente, la ley era mejorable y lo que planteamos los senadores tenía lógica. Este borrador deja en claro que hay cosas que se podían mejorar". No obstante, volvió a plantear dudas sobre el paquete laboral y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).Los discursos más pirotécnicos los esbozaron el senador ultrakirchnerista Oscar Parilli (Neuquén) y el senador y titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau. Para el representante neuquino, con la ley de Bases, el Ejecutivo “está regalando a la Argentina” y continuó: “La historia los va a signar a todos los que aprueben este proyecto y los va a marcar definitivamente como ya en otro época se nombró a aquellos que firmaron el Pacto Roca-Runciman”.Por otro lado, Lousteau arremetió: "Los cambios que se han hecho son meramente cosméticos". El líder del radicalismo planteó más divergencias en la nueva redacción de la ley de Bases que no modificó, por ejemplo, la redacción del artículo 3 y la potestad que le otorga al Ejecutivo para intervenir en instituciones y organismos". Fue allí cuando planteó que presentará su propio texto.A la frase de Lousteau, se le sumó el radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego), que se manifestó contra la privatización de Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio Nacional. Se trata del correligionario que votó contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 que dictó el presidente Javier Milei, en diciembre pasado.Para Blanco, la ley "tiene una visión muy porteña y centralista". "Los puedo llegar a entender, pero estamos en un país federal. Aunque al actual gobierno la palabra federal le hace escozor. Parece ser que todo gira al rededor del AMBA y la Provincia de Buenos Aires. El resto parece que somos los hijos no deseados de este país", argumentó.