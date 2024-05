Paritaria sectorial de Salud: pago de francos, transporte y nueva audiencia

Hubo un principio de solución en relación al pedido del Sindicato para que se paguen los francos adeudados. Además, el Ministerio de Salud presentó un memorándum por el tema del transporte público, para aplicar ante la eventual suspensión del servicio.



La Secretaria Adjunta del Sindicato, Carina Domínguez, reconoció como "un gran avance" el encuentro, pero señaló que "hay puntos que necesitamos profundizar".

"El Ministerio de Salud tuvo una actitud totalmente distinta en relación a trabajar sobre los reclamos, donde se ve el proceso de negociación con respuestas concretas", destacó la dirigente gremial en referencia a la audiencia de la Paritaria Sectorial de Salud que se realizó el este miércoles en la Secretaría de Trabajo.



Del mismo modo, remarcó que "los planteos que han hecho los sindicatos son pertinentes, son cuestiones que se pueden mejorar para que los compañeros progresen en sus derechos, que es la intención de la paritaria. Y quedó claro que no buscamos problematizar, sino dar respuestas a los temas que los trabajadores consideran todavía están pendientes".

En ese sentido, sostuvo que en el encuentro hubo "un reconocimiento a que la paritaria puede dar mucho más y que los planteos gremiales son adecuados".



Pago de francos

En relación a los 56.500 francos adeudados, que el Ministerio propuso empezar a pagarlos desde agosto en cuotas, Domínguez apuntó: "Es un gesto. De todos modos, hay cuestiones que requieren mayores definiciones para su instrumentación".



Precisó al respecto que "no es igual la cantidad que se debe a cada compañero", por lo que solicitó se explicite "un criterio para implementar las cuotas".

Cuestionó que se empezará a abonar en agosto, es decir con los sueldos de septiembre: "Es un plazo muy lejano en el tiempo", sostuvo.



La Secretaria Adjunta señaló luego que "no se dice cuánto vale cada franco y tampoco si se pagarán como horas extras o como día trabajado", por lo que requirió precisiones al respecto. Y añadió: "Necesitamos revisar los detalles sobre cómo se otorgan los francos. Hay que discutirlo más".



El Ministerio informó también que desde julio, en virtud de la Ley de Enfermería, se aplicará un instructivo para que se comiencen a liquidar mensualmente con los haberes, la bonificación por prolongación de jornada. "Es una conquista enorme, que UPCN viene impulsando", subrayó Domínguez.



Transporte

A través de un memorando, el Ministerio desarrolló un procedimiento para aplicar cuando se suspende el servicio de transporte público, que incluye un relevamiento para actualizar el domicilio de todos los trabajadores. Una vez hecho esto, se tendrá en cuenta la distancia entre el domicilio y el lugar de trabajo para tener un tiempo de tolerancia en el horario de ingreso, o bien justificar la ausencia.

Sobre este tema, la Secretaria Adjunta de UPCN señaló que "no queda claro cómo se instrumentará ese tiempo de tolerancia" y pidió que "detallen a qué se hace referencia cuando se habla de excepciones para concurrir al trabajo. Sigue siendo discrecional".



Otros puntos

En relación al otorgamiento de suplencias, el Ministerio exhibió un borrador para normalizar en un solo texto todo lo que se viene realizando.

En tanto, UPCN hizo cuestionamientos respecto al funcionamiento de la Comisión de Suplentes. Por último, solicitó que "Salud habilite en la paritaria general que se revea el escalafón de agentes sanitarios".



Las partes fijaron un nuevo encuentro para el miércoles 26 de junio a las 11.