El Gobierno no consiguió dictamen para la ley Bases hubo cuarto intermedio

Foto: Archivo

El Gobierno llegó al 29 de mayo con su mejor oportunidad para dictaminar la ley Bases y la reforma fiscal en el Senado, dos proyectos contaban con trabas en la Cámara Alta. Sin embargo, y pese al apoyo del PRO y parte de la UCR, no consiguió dictamen de mayoría de la ley Bases. La jornada de debate tampoco alcanzaría para concretar acuerdos con el paquete fiscal. Afuera del Congreso, la Policía Federal avanzó con el protocolo antipiquetes contra los manifestantes, cuya pirotecnia resonaba en la reunión legislativa.



El dictamen de la ley Bases era la principal prioridad del Gobierno. Eso se expresa en la reunión de Guillermo Francos y Victoria Villarruel con los presidentes de los bloques y en la suspensión de la participación de la canciller Diana Mondino de su exposición en el Senado. En ese marco, cedieron la posibilidad de postergar el tratamiento de la reforma fiscal, que se discutiría el jueves.



"Espero que haya dictamen", le dijo el senador radical Víctor Zimmermann a los medios antes de la reunión, explicitando la postura de una facción de la UCR. "Vamos a firmar en disidencia parcial", agregó el chaqueño y argumentó que "lo importante es generar previsibilidad tanto para el Presidente de la Nación como para los gobernadores e intendentes que están esperando una señal del Congreso de la Nación". En contraposición, Martín Lousteau -presidente del partido radical- presentó dictamen propio. Ley Bases y reforma fiscal: debate en el Senado En el inicio del plenario, tomó la palabra el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza). “Surgió un borrador que vamos a hacer circular a los efectos de que este dictamen tenga la cantidad de firmas que exige la reglamentación para poder pasarla a sesión a esta ley que para el oficialismo es muy importante y necesaria". El Gobierno contaba con apoyo de los representantes del Frente Renovador misionero y Juntos Somos Río Negro.



Los senadores remarcaron la importancia del tiempo en que el proyecto fue debatido en comisiones y la incorporación de modificaciones con respecto a lo votado en Diputados. "Evidentemente la ley que vino era mejorable y es evidente que lo que los senadores planteamos en la primera reunión plenaria tenía lógica", planteó Guadalupe Tagliaferri (PRO).



Martín Lousteau -presidente del partido radical- presentó dictamen propio, y consideró que los cambios realizados fueron "cosméticos": pidió nuevos articulados en privatizaciones y el RIGI. En un encendido discurso con impronta federal, Pablo Blanco -también de la UCR-coincidió con estos puntos y añadió críticas a las facultades excepcionales, pero acotó que apoyará el proyecto: "Me veo obligado por razones esencialmente partidarias".



El bloque de Unión por la Patria se opuso en su totalidad: durante el debate, aportaron sus miradas en rechazo sobre el RIGI, la reforma moratoria y las privatizaciones.



El formoseño José Mayans (Unión por la Patria) contradijo la perspectiva del Gobierno cuando remarcó su postura de consensos. "El verdadero diálogo es cuando se habla con las fuerzas opositoras y se contempla la posibilidad de resolver los problemas de los distintos sectores y de las provincias", consideró. Dictamen de ley Bases: las reformas que aceptó el Gobierno Los cambios que habilitó el Gobierno y que se encuentran presentes en el borrador de la ley Bases son:



-Inclusión de nuevos organismos del Estado que no se podrían disolver: entre ellos, el INCAA, la CONAE, el INCUCAI, el INTI, el SENASA y la CONEAU.

-Se prolonga el plazo que tiene la Auditoría General de la Nación para evaluar procesos de privatización, de 30 días a 120 días.

-La posibilidad de manifestar la voluntad de no realizar aportes a obras sociales sindicales.

-Exceptúa la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo a trabajadores de la Administración Pública, personal doméstico, empleados rurales y contratados.