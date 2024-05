El Gobierno confirmó que esta noche se solucionará el desabastecimiento de gas

En medio de los cortes a industrias y las faltantes de GNC en estaciones de algunas ciudades como Córdoba y Rosario, el Gobierno nacional confirmó que durante la noche de este miércoles “volverá a funcionar el servicio” de provisión de gas, tras solucionarse el pago a Petrobras para provisión.Así lo informó este miércoles por la mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien señaló que “llegó al país el buque de Petrobras, que se encuentra descargando el material (a las 9 de la mañana)” necesario para el abastecimiento energético.Explicó que “hubo un problema con la carta de crédito. El viernes emitimos el pago y hubo un rechazo por parte de la empresa (Petrobras), tema que se terminó solucionando y hoy comenzó la descarga del gas”.“Es el invierno más crudo de los últimos 44 años y, además, la demanda se incrementó cerca de un 55%. Pasó de alrededor de 44 millones de m3 a cerca de 70, lo que hace efectivamente tengas algún problema en la distribución que no hubiese ocurrido si efectivamente el viernes, la carta de crédito hubiera procedido como todos esperábamos”, justificó.El portavoz oficial agregó: “Es difícil saber qué nos depara el invierno, estamos haciendo todos los esfuerzos para que eso no ocurra y así ocurrirá. Claramente es un invierno atípico, con temperaturas atípicas, con récord de frío desde 1980. Detrás de este primer barco, hay otra decena que va a colaborar con para que no haya faltante de gas de ahora en adelante”.La Secretaría de Energía indicó que hoy a las 9 de la mañana se logró destrabar la descarga y el buque con el gas se encuentra en operación.“Se procedió a cortar el suministro de gas a la demanda no prioritaria (industrias, centrales termoeléctricas y estaciones de GNC) para cuidar a los usuarios prioritarios (hospitales, escuelas, hogares y comercios)”, detalló al momento de anunciar la medida que preocupó a empresas y ciudadanía, con el objetivo de proteger en primer lugar a los usuarios residenciales.