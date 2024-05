Francos “es un buen interlocutor”, afirmó el gobernador Frigerio

El gobernador, Rogelio Frigerio, evaluó como un hecho positivo para las provincias argentinas el nombramiento de Guillermo Francos, ex ministro del Interior de Javier Milei, como nuevo responsable de la Jefatura de Gabinete de la Nación. El mandatario provincial que responde al PRO destacó el diálogo que mantuvo en estos meses de gestión con todas las administraciones.“Es un buen interlocutor el que tuvimos en estos primeros meses de gestión y es positivo que pase a ocupar un lugar de mayor relevancia aún”, sostuvo.“Tenemos buen diálogo y comunicación. Hemos estado hablando mucho a lo largo de estos cinco meses de gestión sobre los proyectos de ley que plantea el Presidente y que, lamentablemente, aún no se han podido concretar”, agregó Frigerio a Infobae.Asimismo, el mandatario expresó que espera que, en su caso o en cualquier otro caso, “siga de esta misma manera” la relación con el nuevo jefe de Gabinete.Frigerio viajó a España y permanecerá, al menos, hasta el viernes. Participará en actividades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se reunirá con empresarios a quienes interesará para invertir en Entre Ríos.La primera actividad de Frigerio en Madrid será el miércoles 29. Por la noche participará en una recepción que se hará en Casa de Américas por los 50 años de la Declaración de Madrid, oportunidad en la que varias potencias europeas se sumaron al BID.El jueves, en el mismo lugar, la entidad financiera presentará “BID para las Américas”, un nuevo programa que busca fomentar oportunidades de negocios y fortalecer los lazos económicos entre América Latina y el Caribe (ALC) y socios clave de sus países no prestatarios a nivel global.En la apertura participará Ilan Goldfajn, Presidente del BID y Carlos Cuerpo, Ministro de Economía, Comercio y Negocios de España.El mandatario entrerriano integrará el primer panel de discusión, titulado “Infraestructura Regional Sostenible”.La actividad terminará a las 18:45.Al día siguiente, viernes 31, Frigerio tendrá un desayuno y luego un almuerzo de trabajo con empresarios europeos. Cerrará su gira con una reunión con Enrique Iglesias, ex presidente del BID. (APF)