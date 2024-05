Falleció a los 80 años el ex senador Guillermo Pereyra: estaba en estado crítico

La noticia fue informada por el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, el cual fue conducido por él hasta el 2021. En función de lo indicado, el dirigente de 80 años se encontraba recibiendo asistencia en el CMIC y pidieron cadena de oración para su pronta mejoría en un primer momento, pero luego precisaron que había fallecido en horas de la tarde.“Con tristeza y preocupación, informamos que nuestro compañero Guillermo Pereyra sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) en la madrugada de hoy. Actualmente, se encuentra internado en estado crítico en el CMIC, acompañado por su familia”, comienza el comunicado posteado por la agrupación gremial en un primer momento. Poco después anunciaron: “Con profundo pesar, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, informa el fallecimiento de Guillermo Pereyra tras ser internado en CMIC de Neuquén Capital, por un ACV hemorrágico”.Asimismo, agregaron que “como es de público conocimiento,. Guillermo Pereyra, nos deja un gran legado de lucha inquebrantable en la defensa de los trabajadores petroleros. Su visión, liderazgo y compromiso serán un faro para las generaciones venideras de esta institución. Acompañamos a su familia en este momento de profundo dolor”.En el último tiempo, Pereyra había atravesado diferentes complicaciones de salud que lo habían obligado a dejar los cargos que ocupaba como conductor de la mutual petrolera, Ospepri, Meopp y Meopp ART Mutual. La última vez había sido en el mes de abril, cuando desde su entorno informaron que el gremialista había sido sometido a una nueva intervención quirúrgica.Si bien el ex legislador neuquino se logró recuperar de esta operación, fue a partir de dicho acontecimiento que tomó la decisión de dar un paso al costado de sus actividades políticas. Una noticia que informó él mismo ante una asamblea de trabajadores petroleros, ante quienes justificó que lo hacía por “razones de salud”.En aquel acto, Pereyra señaló: “La necesidad de encarar una recuperación que me permita volver a tomar funciones en la organización que conduce el compañero Marcelo Rucci, me ponen en situación de dar un paso al costado y permitir que las tres entidades que dependen de nuestro sindicato puedan funcionar con normalidad”.Rucci se puso al frente de la estructura sindical en el año 2021, cuando la salud del dirigente neuquino comenzó a deteriorarse. En este sentido, a pesar de estar alejado de los cargos institucionales, Pereyra continuaba manteniendo una fuerte influencia en el sector.En medio del cumplimiento de sus funciones en la Cámara Alta, Pereyra había tenido que ser internado tras sufrir un accidente isquémico transitorio, que es similar a un derrame cerebral. Ocurrió en 2017. En ese entonces, desde su entorno habían señalado: “Es un llamado de atención. No es grave porque precisamente se trata de un accidente temporario, pero es un aviso de que si no hay un tratamiento puede ocurrir una lesión más grave”.Este año fue convocado por el secretario de Trabajo, Omar Yasín, quien poco después de su asunción en el gobierno de Javier Milei comenzó con su presentación ante los gremialistas. En este marco recibió a la comisión directiva de la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA), presidida por Guillermo Pereyra.Para ese encuentro también llamaron a Hugo Moyano (Camioneros) que al final no asistió, Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Juan Manuel García (estaciones de servicio), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Oscar Mangone (gas), Fabián Hermoso (químicos), Juan Carlos Crespi (petroleros) y Julio Schiantarelli (Federación del Gas).