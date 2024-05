UPCN recibió convocatoria a la paritaria sectorial de Copnaf

Política Trabajadores de recursos naturales y fiscalización buscan apoyo en UPCN

“Esperamos que sea un ámbito en el que podamos abordar todos los temas que preocupan a los trabajadores del organismo”, expresó la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez, luego de que el Sindicato recibiera la convocatoria a audiencia en el marco de la Paritaria Sectorial de Copnaf, que se realizará el miércoles 5 de junio en la Secretaría de Trabajo de la provincia.En ese sentido, apuntó que “crece la preocupación y el malestar entre los trabajadores por temas sobre los que creemos hay solución, la cual no se limita necesariamente con cuestiones presupuestarias”, sostuvo Domínguez, por lo que aseguró “el decreto 991, que determina restricción del gasto para este año, no impide el diálogo, en tanto las autoridades del organismo estén dispuestas a llegar a las coincidencias que permitan destrabar la situación”.Expresó además que “hay cuestiones injustas que se han venido dando desde el inicio de la gestión que se pueden corregir y esperamos puedan abordarse en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, ya que ese es su objetivo de la Paritaria Sectorial”.El encuentro se realizará el miércoles 5 de junio a las 10:00 en la sede de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la provincia.Mediante una nota dirigida al Secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, UPCN solicitó formalmente la apertura de la Paritaria Sectorial de Copnaf en abril pasado, un mes antes de que lo hiciera el otro sindicato estatal.En esa nota, UPCN resaltó que “el ámbito paritario es la única y última instancia de negociación de la que disponemos para resolver la conflictividad que existe en ese organismo, ante la falta de respuestas de parte de las autoridades a los reclamos de nuestros compañeros, que han quedado explícitos en las numerosas asambleas que hemos realizado”.Asimismo, propuso un temario para ser abordado en este espacio de discusión, con los siguientes puntos:1. Resguardo y respeto por la Carrera Administrativa. Funciones y Cargos de carrera.Resolución 202/89 y Modificatorias. Ampliaciones y Derechos.2. Creación de una comisión de suplencias. Revisión de decretos. Conformada por representantes de los trabajadores y autoridades del Organismo.3. Horas extras acumuladas (Francos compensatorios) y Jubilaciones de Oficio.4. Licencias ordinarias que pretenden denegar por omisión o desconocimiento. Circular interna que ordene y regule la situación.5. Regularización de las funciones de los agentes en otras áreas o que no tienen oficina asignada. Redistribución de tareas.6. Condiciones Edilicias. Cambio de edificio, restauración.7. Ampliación de cupos o aprobación de contratos de servicio para RSE que se encuentran con el servicio recargado.8. Reincorporación de contratados de servicio y suplentes que han sido desvinculados del organismo sin justificación.