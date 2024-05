UPCN solicita modificación de ley por la que se realizan descuentos a jubilados

UPCN solicita la modificación 5773/75 por la que se estable un descuento mensual del 0.25% de sus haberes; el sector de los pasivos propone que el aporte a la Federación que los nuclea sea de manera voluntaria.La actual normativa, vigente desde 1975, autoriza a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos –que actúa como ente de retención– a aplicar ese descuento en los haberes de un total de 64.025 jubilados y pensionados provinciales. Esos fondos, que actualmente representan al año 1.500 millones de pesos, van a la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos. El proyecto del diputado Maier propone que los jubilados tengan la potestad de darse de baja de este descuento.“La Federación pretende este proyecto de ley, que a quien le descuentan manifieste su consentimiento de aceptar el descuento. Si es una federación que funciona – como ellos dicen- con tanta alegría para los jubilados, van a autorizar el descuesto”, expresó el secretario general de UPCN, José Allende, a Elonce.En este sentido, aseguró que “pretendemos que los descuentos sean voluntarios, como lo hacen las asociaciones o cualquier mutual. La única que lo hace de esta forma es esta. No queremos que los descuentos sean compulsivos porque es anticonstitucional”.Acto seguido, Allende expresó que sobre este tema “ya hubo un proyecto hace mucho tiempo, pero luego o perdió estado parlamentario. Es necesario que todos se pongan en el lugar del jubilado y vean que no corresponde el descuento. El cien por ciento de los jubilados se ven afectados”Consideró que la modificación de la Ley 5773 “además permitirá que otras organizaciones puedan estar en igualdad de condiciones para afiliar a jubilados”. En ese sentido señaló: “Cuando nosotros vamos a afiliar a un jubilado, nos dice que ya tiene un descuento y que pertenece a una asociación que ni conoce”.Allende propuso asimismo que, en el marco de la iniciativa, se establezca un “plazo razonable, de varios meses, para que la Federación consulte uno por uno a la totalidad de su padrón, para que cada jubilado pueda manifestar la voluntad de que se les siga haciendo el descuento”. Entendió que sólo de esa forma se podrá contemplar también la opinión de afiliados a la Federación que están menos informados o que viven en pueblos chicos o lugares poco accesibles.A su turno, el diputado, Jorge Maier, sumó: “La ley es de 1.975 es la ley es decir unos 50 años, perjudican a los bolsillos de jubilados, que le descuentan el 0.25 y representa 1.500 millones de pesos. Va en desmedro de las organizaciones sociales, y los propios jubilados”, dijo al sostener que el proyecto de ley busca que los jubilados insten a prestar la voluntad de querer o no los descuentos”“En la provincia hay 64.025 jubilados en este momento. Recibimos a la federación de jubilados que está preocupada por perder este privilegio respecto a las otras organizaciones” agregó Maier al sostener que “es necesario tener un criterio lógico porque por qué se van a descontarle algo a los jubilados y queremos escuchar de la federación un argumento sólido sobre por qué está justificado el descuento”.