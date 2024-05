Trabajadores de recursos naturales y fiscalización buscan apoyo en UPCN

Trabajadores de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización expresaron ante UPCN su preocupación por la continuidad de los contratados a partir de diciembre, y también por lo dispuesto por el decreto N° 991. Plantearon además la necesidad de empezar a gestionar un reconocimiento por función a los inspectores. El Sindicato anunció que realizará reuniones semanales en el área a fin de abordar estos y otros temas. Asimismo, solicitó una audiencia urgente al Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.



“El principal reclamo se relaciona con la situación de los contratados, que son un total de 18 trabajadores, o sea la mayoría de la planta”, señaló la Secretaria Adjunta del Sindicato, Carina Domínguez. “Los compañeros se preguntan cómo va a ser su continuidad a partir de diciembre y, por otro lado, cuál es la situación ante lo dispuesto por el decreto N°991”, apuntó.



En el encuentro se explicó a los trabajadores los alcances de esa normativa, a la vez que se informó acerca del planteo que hizo UPCN en la última audiencia de la paritaria estatal, para que la limitación de nuevas contrataciones no afecte a quienes ya están trabajando en la administración pública.

“Además se analizó que, una vez que se retome la paritaria en el segundo semestre, se podrá comenzar a plantear un proceso de regularización que incluya el reconocimiento de estabilidad donde no existan cargos”, comentó la dirigente sindical.



Los trabajadores también expresaron sus quejas por la falta de insumos en la Dirección, y se interesaron por el Presupuesto Base 0, especialmente en lo referido a los recursos con los que contará el organismo.

Por otro lado, remarcaron la necesidad de que se contemple a futuro un reconocimiento por función a los inspectores “por la particularidad que tiene su tarea, que no sólo está sujeta a la normativa sino también a los inconvenientes que tiene la fiscalización propiamente dicha”, expuso la Secretaria Adjunta de UPCN.



“Todos los reclamos son lógicos”, aseveró además y subrayó que “los trabajadores llamaron a defender el sector, ya que se trata de un área de control indispensable para el funcionamiento del Ministerio”.

La Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización (dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Económico) realiza “tareas de control de la flora y fauna de la provincia, para poder preservar los recursos y estimular las actividades productivas, de manera tal que se realicen correctamente”, según se explica en la web del Gobierno de Entre Ríos.



Para buscar soluciones a todas estas inquietudes, UPCN desarrollará reuniones semanales con los trabajadores y definirá una agenda de prioridades. Además, solicitó una audiencia urgente al Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia, Raúl Boc Ho, para abordar estas problemáticas.