Osuna: “Hay un gobierno de espaldas a la realidad de las provincias"

La diputada nacional, Blanca Osuna, estuvo en el programa Quién Dice Qué, de Elonce, donde se refirió al logro de la oposición, que consiguió dictamen a favor del presupuesto para las universidades.



“La semana pasada hicimos dos cosas. La sesión que impuso el Plenario de las Comisiones de Presupuesto y Educación. En primer lugar tratamos el financiamiento universitario, dictaminamos y este martes tendremos Plenario de las dos comisiones, con FONID. Los rectores de las universidades, organizados en torno al Consejo Interuniversitario, fueron recibidos por el Secretario Torrendel, que les dio una respuesta en virtud de lo que es el financiamiento del funcionamiento”, comentó.



Indicó que “hoy el Secretario que los recibió ratificó generalizar el acuerdo que habían tenido con la Universidad de Buenos Aires, que era un privilegio excepcional y discriminatorio respecto al resto. Ahora se va a atender pero efectivamente y nada más que lo de funcionamiento. No hay convocatoria a paritarias, a becas, la restricción al Progresar es grave porque tuvo muchísima dificultad y problema la apertura de la programación y plataforma de inscripción. Hay otras becas más específicas también. Todo eso está casi en la mínima expresión casi para desaparecer”.



Consideró que “hay que ver la educación en tanto sistema. Está el nivel universitario pero también los niveles obligatorios, que tienen competencia los gobiernos provinciales. Hay libros que dejaron de llegar, la obra pública está parada. Se ve el desentendimiento, las consecuencias que trae el parate de la obra pública y, además, el lavarse las manos respecto a algo que en la cultura social es tan importante como la educación. Por eso la marcha federal tuvo tanta adhesión”.



“Uno espera que la expresión que tuvimos la semana pasada en cuanto a universidades y que hoy influyó en el gobierno, también vuelque a favor del respaldo de recursos salariales que los docentes requieren”, agregó.



Comentó que “está pedida una sesión especial para el 4 de junio por el tema de jubilaciones. Hay ya dictámenes realizados. Trataríamos también presupuesto universitario y Fonid”. Pacto de Mayo Consultada respecto a por qué no hubo firma de Pacto de Mayo como pretendía el gobierno nacional, indicó: “es la señal más contundente de que hay un gobierno de espaldas a la realidad de las provincias, a pobrísimas y casa nada de interacción. Esto puesto en boca de gobernadores que además hicieron campaña por el actual gobierno, es una clara señal de en qué punto están las cosas”.



“Lo que ocurre con los gobernadores es, de algún modo, la señal más nítida, de que este gobierno tiene un desentendimiento por los problemas claros de las provincias. El Fonid es parte de un acuerdo democrático del `98 que pagaron todos los gobiernos de todos los colores. Eso desencadena esa crisis a la que le quieren endilgar un chivo expiatorio como la renuncia del Jefe de Gabinete. Es el gobierno, es Milei y su política violenta y de espaldas al Congreso, a la realidad de las provincias. No las visita, no conoce la realidad”, dijo y consideró que “el hecho de la no entrega de los alimentos es un desapego brutal”. Elonce.com