Uriel Brupbacher adelantó cuándo arrancaría el cronograma de pagos provincial

El impacto de la caída de los ingresos

El plazo de las obras públicas que se reactivaron

El manejo de los recursos provinciales

La relación con el sector privado

La repercusión de la sanción de las emergencias

Jubilaciones

. Uriel Brupbacher, secretario de Presupuesto y Finanzas del gobierno de Entre Ríos, explicó que se iniciaría el próximo sábado. Lo explicó en, que se emite por", anunció. En síntesis, inicia el sábado y sigue el martes, miércoles, jueves y viernes. No estaría definido el porcentaje.Por otro lado, confirmó que el cronograma de pagos será con aumento: "Quedó acordado el 8% para el mes que viene y así cerraríamos el primer semestre".De cara al segundo semestre, el funcionario provincial vaticinó que la negociación "va a ser complicada". De ese modo, se explayó: Así como el presidente de la Nación nos viene corriendo el periodo de arranque, nosotros vamos corriendo el periodo de análisis financiero para la provincia".El contador también explicó cómo se encuentran los números de la provincia de Entre Ríos, donde precisó que lo que sucede en el país también repercute en las cuentas provinciales: "Obviamente, la provincia no escapa a esa realidad. En términos de ingreso, tenemos un 30% menos que los que se tenían el año pasado. Eso impacta en las finanzas de la provincia que es la caja del día a día. También nos impacta el precio del combustible, el dela electricidad y el gas.como con las paritarias estatales y docentes"."La situación es un stress complejo que ha hecho que tomáramos determinadas medidas, como fue en su momento la neutralización de la obra pública que se arregló en un primer tramo respecto de la deuda que había al inicio de la gestión ?lo que estaba registrado en sistema-. Ahora viene una segunda etapa que estamos haciendo una oferta a los contratistas de la obra pública para saldar lo que quedó. Algunas actividades se van desneutralizando, tenemos que cerrar algunos convenios más con los contratistas y en base a eso plantear un segundo semestre con mucha austeridad, cuidando las finanzas de la provincia y tenemos en cuenta que habíamos hecho una proyección al inicio de la gestión y nos encontramos con una reserva para hacer frente a la deuda del préstamo internacional que no era en dólares, sino en pesos. Eso luego de la devaluación implicó que tuviéramos una restricción de dinero importante. Hubo que acomodar un poco eso", amplió sobre la situación de las cuentas de la provincia.Por otra parte, el funcionario acotó: "". Sobre el impulso de este proyecto, explicó: "Lo que llegaría a la provincia lo proveniente del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría. Se recuperaría esa parte de ingresos que se perdió allá con la derogación que hizo Massa en su momento. Se perdió lo equivalente a una masa salarial en el año y eso impactó fuertemente. Hoy tenemos que hablar de 120 o 130 mil millones de pesos".Por otro lado, Brupbacher valoró: ". Nosotros empezamos a pagar los primeros cinco días del mes y en realidad se terminan de pagar el 15, que es cuando se devuelve al agente financiero lo que pedimos para cumplir con ese cronograma. Es un costo importante y también lo ponemos como oferta salarial"."La parálisis económica impactó fuertemente en todas las actividades y no solamente toca la coparticipación que viene a nivel nacional, sino también que afecta a los recursos propios provenientes de ingresos brutos. Ya perdíamos el 30% propio de lo que fue el retiro de Ganancias. A eso agregale algunos porcentajes más relacionados a la caída de la actividad económica. Debemos estar entre el 30 y el 35 por ciento de pérdida de ingreso en relación al año anterior en términos reales", enunció.Sobre la recaudación con los impuestos provinciales, Brupbacher manifestó que "es un aliciente y una ventaja para este periodo, pero son impuestos provinciales que no impactan todos los meses. Si bien producen un pico de recaudación en los meses que está la emisión de la boleta, eso no es constante. Tendremos que armar un colchoncito financiero para cumplir con el aguinaldo, un préstamo para hacer la obra pública en el primer periodo del año y luego viene el segundo vencimiento del crédito internacional. Eso implica que tengamos que armar ese andamiaje para cumplir en tiempo y forma, como dice el mandato del gobernador, de empezar a llevar adelante la obra pública".Luego del anuncio del gobernador Rogelio Frigerio de dar reactivación a la obra pública en Entre Ríos, el secretario de Presupuesto y Finanzas aclaró que "algunas se van a terminar a fin de año, otras pronto porque cuando se hizo la neutralización de la obra pública se empezó a hacer el análisis de algunas y tenían un grado de avance importante. Entonces, se empezó a avanzar por esas. Inclusive, hay obras que son financiadas por el gobierno nacional y mientras los organismos reclaman a Nación el envío de fondos, nosotros vamos a tratar de terminar. Mientras tanto, está generando costos improductivos. Son obras, como escuelas, que podrían estar en funcionamiento en breve tiempo y se van a financiar con parte del Tesoro".Ante la consulta de cómo afectará la masa salarial en el mes de junio, el funcionario provincial manifestó que "este mes puede cambiar un poquito la ecuación". Al respecto, indicó: "Este pequeño diferencial que hay por el ingreso del Impuesto Inmobiliario podemos bajar al 85%. Estamos con el 90% de los ingresos comprometidos a salarios. Eso te deja un margen muy pequeño para atender combustibles de los patrulleros, alimentos de los comedores, medicamentos de los hospitales, ambulancias y algún poquito para ir resolviendo la obra pública. Estamos con un stress financiero importante"."En los primeros días de este mes, se empezó a trabajar en el famoso decreto 991 de contención del gasto y con la determinación de una cuota financiera para cada uno de los Ministerios que hace que cada uno nos manejemos dentro de esta racionalidad", agregó.Ante los aumentos que hubo en la boleta de luz y gas en los últimos meses, Brupbacher comentó cómo se mantiene la relación con el sector industrial y empresarial: "El sector de la producción sufre exactamente igual que cada uno de los hogares el aumento de las tarifas. Eso hace que muchos pidan algún tipo de cuestión diferencial. Hoy es muy complejo llevarlo adelante. Se está trabajando en poder acompañarlo con algún diferimiento, como lo fue en algunos de los pagos. Es una situación compleja la situación energética. Primero, porque hay una escasez a la hora de abastecerse de energía. Tenemos algunos casos puntuales en algunos parques industriales donde no estamos pudiendo tomar la energía que se demanda. Eso es parte del proceso de inversión que tendrá que venir en los próximos años para poder dotar a cada uno de los polos productivos de la provincia".Asimismo, explicó: "Nos encontramos con falencias de todo tipo, como en caminos rurales con conectividad eléctrica. También la conectividad de comunicaciones también pasó a ser un insumo necesario en el desarrollo empresario porque la tecnología así lo demanda. Son distintos elementos por lo que se está pensando en invertir en los próximos años para poner a Entre Ríos a la par de Santa Fe y Córdoba".Tras asegurar que sirvió la aplicación de normativas en el aspecto de las obras públicas y Vialidad, explicó que en lo social "se está trabajando ya en hacer todo lo necesario para prever alguna contingencia alimentaria o meteorológica, que también nos ha venido castigando. Estamos trabajando para que el Ministerio de Desarrollo Humano tenga los elementos necesarios para asistir a las familias".. Asimismo, amplió que el "82% está por Constitución y es el diferencial que tenemos con Santa Fe y Córdoba que están en el 72%. Lo del 82% hay que mantenerlo, pero también hay que garantizar el cobro de las futuras jubilaciones, es decir, sostener el sistema sin ningún tipo de cambios va a colapsar y lo importante es garantizar las jubilaciones presentes, sino a aquel aportante que está poniendo todos los meses de su salario y tenga su jubilación garantizada".