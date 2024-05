Mesa contra el Hambre: “Cada vez son más los que buscan comida en contenedores”

35º Peregrinación de los Trabajadores

En medio de una preocupante realidad social en Paraná, donde “la demanda de alimentos se ha incrementado notablemente”, un referente de la Mesa contra el Hambre expresó su inquietud por la situación actual en la ciudad. Según sus declaraciones, "es una realidad muy fea la que estamos viviendo".El referente de la Pastoral Social, José María Velázquez, explicó que, desde el mes de febrero,en comedores y merenderos. “Esto nos llevó a constatar que a muchos merenderos no les llegaban, como en otras oportunidades, los alimentos. Por lo cual, empezamos a recabar información y llegamos a la conclusión de que podíamos hacer un proyecto de ley. Visitamos a los legisladores y comenzamos a trabajar. El 25 de abrily creemos que ahí concluimos la tarea, ese era el objetivo final.En esta misma línea, expresó su preocupación:El referente también hizo referencia a las palabras del Monseñor Juan Alberto Puiggari en el Tedeum, instando a la unidad y el diálogo para construir una Argentina más inclusiva. En sus palabras: “Es una realidad muy fea la que estamos viviendo,Entonces, me parece importante lo que dijo Monseñor Juan Alberto Puiggari en el Tedeum, que sin diálogo no vamos a componer una Argentina de hermanos, sino un país de rivalidad. Entonces, dejémonos de eso y construyamos la patria que viene. Ese es nuestro anhelo y nosotros estamos trabajando en eso”.Por otro lado, Velázquez anuncióBajo el lema "MADRE: Bendice a Nuestro Pueblo con Pan, Salud, Trabajo y Paz", la peregrinación busca reunir a trabajadores de todas las condiciones para reflexionar y rezar juntos.“Si queremos ser una patria de hermanos, vení y peregriná porque al lado tuyo puede venir alguien que recién se quedó sin trabajo, otro que tiene trabajo, pero no le alcanza, otro que está enfermo. Aquí está el universo completo de trabajadores.Es bueno sentir la temperatura del pueblo”, explicó.La peregrinación partirá desde la Catedral de Paraná a las 14 horas, con paradas en lugares significativos como la Escuela Belgrano, el ferrocarril, la Capilla de la Divina Gracia, el kilómetro 1 y el barrio del PROCREAR. Monseñor Juan Alberto Puiggari celebrará la misa al finalizar la peregrinación, a las 17 horas, en el Santuario de La Loma.