Gremio ferroviario anunció medida de fuerza para este jueves: en qué consiste

El próximo jueves 30 de mayo habrá una medida de fuerza que durará 24 horas. Según anunciaron en un comunicado desde el gremio La Fraternidad, consistirá en limitar la velocidad de los trenes a 30 kilómetros por hora durante todo el día.



Además, indicaron que, en caso de no llegar a un acuerdo, harán un paro el martes 4 de junio.



En este sentido, el secretario general del gremio La Fraternidad, Omar Maturano, dijo: “No queremos aumento del sueldo, queremos empatar la inflación”. Del mismo modo, advirtió que hay un recorte de 59% del presupuesto, que faltan insumos básicos para el servicio, y planteó: “Nadie puede decir que no les avisamos”.



El 20 de mayo La Fraternidad anunció un acuerdo con las empresas Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) y Belgrano Cargas y Logística por “el pago del bono de presencialidad de los meses que se adeudan y del bono por el Día del Trabajador Ferroviario, de $147.500, a pagar en el mes de junio”.



El sindicato advirtió que no cerró la paritaria “debido a la diferencia existente entre los porcentajes de la recomposición salarial propuesta con respecto a la inflación, ante lo cual la organización se reserva la posibilidad de efectuar medidas de protesta”, la cual se concretará el próximo jueves. (TN)