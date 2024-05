El Ministerio de Hacienda tuvo su reunión mensual de planificación

Participaron el ministro, secretarios, directores e integrantes de la comisión técnica. Apuntan a la planificación y el trabajo en equipo como impronta de gestión. "No hay mejor manera que trabajar en equipo", resaltó el titular de la cartera, Julio Panceri.



El ministro manifestó que desde que asumió en la gestión de gobierno "hemos puesto el foco en la optimización del uso de los recursos de todo tipo, y la organización de la dinámica interna del Ministerio es una parte de ello. Es la primera vez que se trabaja de esta forma en esta cartera, nos reunimos todos, comentamos la información importante para el mes, y acordamos las estrategias a desarrollar. Si alguien tiene un desafío particular también lo trae para conversar entre todos".



"Increíblemente, antes no era así, pero ahora en el Ministerio de Hacienda se gestiona de esta forma, llevando adelante la coordinación de acciones, trabajando en equipo. Decidimos dejar de hacer las cosas porque siempre se hicieron así y darle nuestra propia impronta. Esto es, ni más ni menos que gobernar con sentido común. Estamos convencidos que no hay una mejor manera de hacer las cosas, ya que el trabajo en equipo genera sinergia, tiene múltiples beneficios y reduce costos", remarcó Panceri.



Más adelante, el ministro sostuvo que "tal como lo dijo el gobernador Rogelio Frigerio, justamente cuando faltan los recursos, como es desde que asumimos la gestión, es fundamental trabajar coordinadamente para reducir costos en duplicidad de tareas, o errores que pueden preverse. Estamos abocados a hacer lo que tenemos que hacer de la mejor manera posible. Desde nuestra cartera sabemos que no hay posibilidad de gestionar eficientemente un área si no se coordinan esfuerzos, se establecen metas y objetivos claros, a la vez que se elaboran estrategias conjuntas".