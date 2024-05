El Gobierno apelará fallo que ordena entregar alimentos guardados en depósitos

Video: Conferencia de prensa del Vocero Presidencial, Manuel Adorni

El Gobierno de Javier Milei anticipó que apelará el fallo del juez Sebastián Casanello que le ordenó entregar un plan para el reparto inmediato de los alimentos que están guardados en dos depósitos en Buenos Aires y Tucumán.



"Nosotros siempre fuimos respetuosos y lo vamos a ser de la Justicia y de lo que determinen los jueces, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que estén a nuestro alcance en cuestiones en las que no estemos de acuerdo, como es este caso", afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni al ser consultado en la conferencia de prensa de este lunes.



"Obviamente que vamos a apelar la resolución porque consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial sino una definición de política pública, y la Justicia no se puede entrometer en la política pública", agregó el portavoz, quien además sostuvo que los alimentos guardados en esos depósitos son destinados a la respuesta ante eventuales catástrofes y no para la asistencia de los comedores comunitarios.



El fallo del juez federal Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que informe qué cantidad de alimentos tiene almacenados y que elabore un plan para su distribución "de modo inmediato".



El magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 requirió un "detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán".



El informe deberá incluir un desglose de tipo de alimento y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería. También solicitó que se detalle los ingresos y egresos de mercadería desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió la Presidencia.



En el segundo punto resolutivo de su fallo, Casanello le impuso a Capital Humano que elabore un plan de distribución de los alimentos "en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato" y le dio un plazo de 72 horas para presentarlo.



El vocero presidencial reiteró algo que ya había explicado el viernes último al puntualizar que los alimentos en cuestión "son reservados en forma preventiva para emergencias o catástrofes. Y esto no es algo que ocurra solo en Argentina, pasa en el resto de los países del mundo".



"Evidentemente a algunos les molesta el que hayamos terminado con los intermediarios, con los cambios de alimentos, con todo un esquema que había en Argentina donde seguramente había muchos beneficiarios a título personal que ya no están y que se sienten dolidos por todo lo que pasa porque se terminó el usufructo personal que hacían de determinadas cuestiones", agregó Adorni.



"Por supuesto que vamos a presentarnos para demostrar que lo nuestro es un trabajo serio y nosotros no hacemos populismo. Nosotros por un lado tenemos la política de asistencia, y por el otro lado la política de mercadería para futuras catástrofes", terminó diciendo el vocero sobre el tema.