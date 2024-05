Moreno proyecta que el Peronismo “vuelva a conducir los destinos del país”

Foto: Archivo.-

Con el objetivo de “reorganizar el movimiento peronista, como fue en su estructura histórica”, el dirigente de la Junta Promotora del partido Principios y Valores, Guillermo Moreno, dio cuenta a Elonce de las acciones que llevan delante para constituirse como una alternativa política en el escenario nacional.



“El partido Justicialista, lamentablemente, fue intrusado por la social democracia, entonces, decidimos armar una herramienta electoral adoctrinaria, bien peronista; y así nació Principios y Valores con el objetivo de conformar la Confederación Justicialista”, repasó el dirigente peronista. Y reafirmó: “Construimos otra herramienta electoral, reorganizamos el movimiento peronista, tenemos un plan de gobierno y estamos en condiciones de volver a conducir los destinos de Argentina”.



Según anticipó, tras un plenario que se desarrolló este fin de semana en Liebig, para el 6 de junio en Capital Federal está previsto un encuentro para armar el Consejo Federal del movimiento Justicialista.



Sobre el gobierno de Milei y la ley Bases



“Argentina vive una situación insólita. El gobierno condujo al aparato productivo a la depresión económica y no hay empresa que no esté vendiendo hasta 60% menos. Es un disparate”, sentenció Moreno en relación a la actual gestión de Javier Milei. “Las decisiones que tomó el Presidente, y su equipo económico, son de una gravedad extrema; y encima piensan que están haciendo las cosas bien”, cuestionó en comunicación telefónica con El Despertador.



Para Moreno, la ley Bases tiene “temas a corregir” y si bien estimó que el Gobierno podría encontrar algún acuerdo en comisión, “cuando se debata en particular, sufrirá demasiados cambios”. “Y en el medio, están los trabajadores desocupados y los suspendidos; es una situación extremadamente compleja”, disparó.



“Al margen de la discusión por la ley Bases, esperamos que la política reaccione, en términos institucionales, antes que sea demasiado tarde; y trate de adelantarse a los acontecimientos que puedan ocurrir en la calle”, avizoró Moreno.



“El Gobierno está mirando otro canal y no está en condiciones de entender lo que pasa; no es posible un país anarco-capitalista”, sentenció el dirigente peronista y cuestionó “las tonterías que habla el Presidente, en un mundo que tiende al nacionalismo”.



Consultado a Moreno por una autocrítica tras la derrota del peronismo en las presidenciales, éste se desligó y apuntó “a los que estuvieron en el gobierno de Alberto Fernández”. De hecho, reiteró que estuvo en contra de su gestión “porque era social demócrata e iba a fracasar”. El ex secretario de Comercio Interior se distinguió como partícipe “de la década ganada”.



Moreno está siendo juzgado por la presunta manipulación de los precios para medir la inflación. “Por una aparente manipulación de los datos estadísticos en el INDEC, correspondiente al primer semestre del 2007”, acotó el dirigente peronista y aclaró que se objeta “un semestre de los 15 que estuvo en la gestión”. (Elonce)