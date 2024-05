El 53% de la población desaprueba las medidas adoptadas por el Gobierno nacional

A casi medio año de haber asumido el gobierno, uEl relevamiento de la consultora Zuban Córdoba y Asociados marcó queEn contrapunto, el 38,2% afirmó que apoya totalmente a la administración de La Libertad Avanza y un 8,4% respalda una fracción de las medidas. Por su parte, el 0,1% no contestó.En tanto, con respecto al grupo etario, la encuesta arrojó que la mayoría de los hombres apoya al libertario, con un 56,8%, mientras que el 43% lo desaprueba y el 0,3% no respondió. En contraste,y el 36,3% lo aprueba.En tal sentido, el 75% aseguró que el brutal ajuste impulsado por Milei lo afrontan mayormente los ciudadanos, el 18% expresó que recae sobre "la casta política" y el 7% no respondió.Por otro lado, luego de que el jefe de Estado lanzara que "los salarios empezaron a ganarle a la inflación", el 45,6% expuso que se encuentra "muy en desacuerdo" con esa afirmación, el 19,9% señaló que está "de acuerdo", el 19,5% "en desacuerdo", el 9,4% "muy de acuerdo" y el 5,5% no sabe.