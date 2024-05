Pese al anuncio del incremento salarial, siguen las protestas en Misiones

Protesta en Misiones: pagan sueldos para médicos y trabajadores de la Salud

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció que este domingo serán liquidados los sueldos de los empleados públicos dentro del Sistema Integrado de Administración de Personal (SIAP). En medio de las protestas que ya llevan más de una semana, se confirmó desde la administración provincial que la policía, los médicos, docentes y jubilados tendrán incrementos en sus haberes.La información la proporcionó el mismo Passalacqua a través de sus redes sociales ayer. En su cuenta de Instagram, el gobernador aseguró que el domingo 26 se depositarán los sueldos de los empleados del sector público.Misiones: en medio de las protestas pagan los sueldos de la policíaEn su posteo, el gobernador de Misiones anunció que los trabajadores de la administración central, jubilados y pensionados tendrán 20% de aumento.En tanto, también precisó las subas de acuerdo a cargos en la policía, con las diferencias de montos entre abril y mayo, que a su vez se subdividen de acuerdo a zonas de aplicación dentro de la provincias, siendo éstas Sur, Centro, Norte y Capital.En zona Norte, un Suboficial principal cobró $747.533,85 en abril y en mayo cobrará $940.835,90, es decir una diferencia de $193.302,05.Por su parte, un agente de la policía de Misiones va a ganar en el mes de mayo un mínimo de $508.608,12 en la zona Capital; en la zona Sur, el monto será de $525.918,51; en la zona Centro, 577.850,66 y zona Norte $621.125,63.Otro ejemplo, en zona Sur, un agente en abril cobró $420.353,43, y en mayo cobrará $525.918,51, es decir hay una diferencia de $105.565,08. Mientras un Oficial ayudante en abril cobró $518.034,95, en mayo cobrará $648.539,44, es decir una diferencia de $130.504,49. Y la categoría de Comisario General, pasó de $875.064,56 en abril a $1.097.933,68 en mayo, que es una diferencia de $222.869,12.El gobierno misionero, los representantes de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) alcanzaron esta semana un acuerdo salarial que incluye un aumento para mayo.Por ejemplo, la categoría DII percibirá $466.896,87, lo que significa un incremento de $208.406,69 respecto a los haberes de enero. Se adicionará antigüedad, mérito y pasaje. El aumento será progresivo, de acuerdo a las categorías de la carrera sanitaria. Además, otorgarán un incremento del 8% en concepto de equiparación salarial, conforme a las actas firmadas previamente.Asimismo, se incrementará el valor de las Guardias Profesionales y Horas Técnicas a partir del mismo mes. Este aumento también se aplicará a los trabajadores de la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Droga y a los becados del Programa de Formación de Agentes Sanitarios.Los jubilados y pensionados del sector recibirán el mismo incremento este mes. También se detalla en acta firmada que el Gobierno de Misiones se compromete a pasar a planta permanente al personal del Ministerio de Salud Pública en junio, conforme a un listado que enviará UPCN, reconociendo la antigüedad desde enero de 2024. Conjuntamente, se realizarán reuniones mensuales para monitorear los puntos planteados en la firma del acta, asegurando un seguimiento continuo de los compromisos asumidos.En la misma semana, la mesa de diálogo alcanzó un acuerdo paritario que beneficia a los docentes. Por ejemplo, el salario del cargo testigo de maestra sin antigüedad aumentará de $265.000 a $400.000. Un docente de nivel primario y nivel inicial sin antigüedad con dos cargos recibirá $800.000.Uno de nivel secundario con 21 horas sin antigüedad cobrará $562.898, y con 42 horas sin antigüedad, $973.010. Un docente de nivel superior con 30 horas sin antigüedad ganará $893.719, con la posibilidad de tomar 12 horas adicionales en nivel secundario.Este incremento supera la inflación de abril y es el tercer aumento en 2024.El Gobierno provincial destacó que este logro es resultado de un diálogo constante y constructivo, reafirmando su compromiso de mantener abiertas las negociaciones con los representantes del sector educativo para mejorar el sistema.La Policía de Misiones festejó el Día de la Revolución de Mayo con una actividad multitudinaria, mientras sigue el reclamo ante las autoridades de la provincia por una mejora salarial, después que este viernes fracasara un nuevo intento por destrabar el conflicto.Germán Palavecino, el suboficial retirado que es la voz del reclamo aseguró: "Nuestras autoridades no se dieron cita, esperamos que en los próximos cumpleaños de nuestra Patria no encuentre a las autoridades disociadas de lo que es. Hoy estamos aquí y hoy somos parte de este pueblo misionero y argentino".En diálogo con la prensa local remarcó: "Pedimos que se nos abra este camino al que exhortamos periódicamente, hay que escucharnos, resolver la problemática con diálogo y es algo que venimos exigiendo a lo largo de todas las jornadas y cuando el diálogo no es suficiente hay que hacerlo con más diálogo, ese es el camino".