Menem: “Cuando tengamos el texto veremos si ha mejorado o no”

Posibles salidas del Gabinete

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sembró cautela ante el eventual regreso de la ley de Bases y el paquete fiscal al cuerpo que dirige por la extensa lista de modificaciones que pidió la oposición dialoguista en el Senado.“Han hecho aportes importantes (en Diputados). Yo lo valoro. Trabajé cuerpo a cuerpo con la mayoría de ellos", sostuvo Menem en diálogo con "Si pasa, pasa", el programa de Ignacio Ortelli, en radio Rivadavia.En esa línea, continuó: “De hecho, la votación de la media sanción, más allá de en algunos artículos más y en otros menos, han sido muy importante y han colaborado enormemente para que esto salga”.“Yo creo que una vez que tengamos el texto vamos a ver si eso ha mejorado aún más lo que tenemos, o no, para aceptar los cambios que vengan o insistir con nuestras reacciones originales”, lanzó el riojano.Ambos mega proyectos ingresaron a la Cámara alta el pasado 2 de mayo, tras la media sanción de la Cámara baja. Desde entonces, se encuentra trabado en comisiones por la catarata de cambios que pide la oposición.La semana pasada concluyó la etapa informativa, que el Gobierno aspiraba a que fuera exprés, pero que duró tres semanas, y en las próximas horas la Casa Rosada les haría llegar a los líderes de los bloques del Senado el nuevo borrador con las modificaciones.Consultado por los posibles cambios en el Gabinete nacional, Menem no profundizó y ejemplificó: "Si lo llevamos a términos futbolísticos, (el presidente Javier Milei) es el director técnico de un gran equipo de trabajo y si él considera que tiene que hacer cambios o no, es una valoración de él"."Más de la mitad de la Argentina lo eligió para que sea Presidente y el técnico de un equipo de trabajo y donde considere que hay una persona que puede trabajar mejor en esa posición de la que está jugando", añadió.