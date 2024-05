Milei suma otro viaje a EEUU y asistirá a la asunción de Bukele en El Salvador

Política Javier Milei encabezó el acto por el 25 de Mayo en Córdoba

El presidente Javier Milei volverá esta semana a Estados Unidos por lo que resta de mayo y el 1° de junio dará el presente en la renovación del mando de Nayib Bukele en El Salvador.El mandatario viajará a Estados Unidos por cuarta vez desde el inicio de su mandato, con intenciones de reunirse el director de Meta, Mark Zuckerberg, y asistir el 30 del mayo a la reunión tecnológica en Silicon Valley, zona sur del Área de la Bahía de San Francisco.Entre los eventos de la agenda presidencial figuran reuniones con representantes de OpenAI, Apple, Google de Alphabet, entre otras firmas de la industria tecnológica, entre los que destacan un nuevo intercambio con Elon Musk, el magnate multimillonario dueño de la empresa Tesla con quien el mandatario se reunió en dos oportunidades.Si bien el cronograma de la visita aún no está cerrado, no hay previstos encuentros con el gobierno de Estados Unidos.El 1° de junio, Milei tiene previsto presenciar el acto de renovación del mando de Nayin Bukele en El Salvador, quien fue reelecto con el 85% de los votos por sobre Manuel Flores, aspirante del FLMN, y conquistó 58 de 60 diputados de la Asamblea Legislativa.A pesar de que el salvadoreño no asistió a la ceremonia de asunción de asunción del libertario, envió a su ministro de Hacienda y Seguridad Pública, Héctor Villatoro.Como segunda parada de su vuelta a Europa, y a pesar de la escalada de conflicto con su par de España, Pedro Sánchez, tiene previsto regresar a Madrid a mediados de junio para ser premiado por el Instituto Juan de Mariana.Lo hará el 21 del mes, en el marco de la Cena de la Libertad que tendrá lugar en el Casino de Madrid, durante la Semana de la Libertad.El último destino será Hamburgo, Alemania, donde su máximo exponente será galardonado con la medalla Hayek, que se otorga en referencia al Nobel de economía Frederic von Hayek el 22 de junio.