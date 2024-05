Ledesma: “Tiene que haber noción de que hay que cuidar lo conquistado”

En el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER se realizó un conversatorio para debatir sobre los principales puntos de la Ley Bases.



Al respecto, el diputado nacional de Unión por la Patria, Tomás Ledesma, explicó a Elonce que “es importante hablar simple respecto a esta ley tan importante. El presidente quería viajar a Córdoba mañana con la ley aprobada para firmar el Pacto de Mayo. Eso no ocurrió porque los tiempos no le jugaron a favor en cuanto al tratamiento de la ley”.



Dijo que “no hay mucha claridad, faltan certezas. Ante eso es importante poder encontrarnos, tener un ida y vuelta y plantear la gravedad y cuestiones que esta ley modifica en lo nacional, sino también poder traerla un poco a Paraná, a la provincia. Queremos romper con esa lógica tan porteña de que las cosas siempre se discutan allá”.



“Esta ley tiene muchos aspectos que pueden ser de una gravedad importante. Tiene el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones que le da mucha prioridad, beneficios fiscales a las empresas que vienen de afuera. Hasta ahí está bien, el problema es que vendrían con condiciones mucho más beneficiosas que las empresas nuestras. En Entre Ríos tenemos grandes empresas productoras de pollo, si viene una empresa de afuera va a tener más beneficios para poder invertir en el rubro y va a poder exportar absolutamente todo, liquidar todas sus ganancias en un país de afuera. Eso va a generar que las otras empresas se fundan, no va a generar grandes puestos de trabajo porque no son tareas que lo generen. Es injusto para quienes creemos en la industria nacional”, remarcó.



Informó que “queremos poner sobre la mesa muchas cuestiones de esta ley, como las privatizaciones, que generarían que la escala de Aerolíneas Argentinas desaparezca y Paraná se vuelva a quedar sin avión. El tema de la liberación de tarifas nos preocupa, están llegando a los comercios, a las casas, las industrias y universidades tarifas que son una locura. Somos una provincia que produce energía y la pagamos tres veces más que un porteño que no produce absolutamente nada de energía”.



“Es una ley que de fondo arranca con cuestiones que son muy graves. La entrega de recursos, las privatizaciones, a la flexibilidad laboral, eliminación de la moratoria, entre otras. Estamos organizados, esto tiene que trascender lo partidario. Son cosas que nos tienen que encontrar unidos, tiene que haber noción de que hay que cuidar lo conquistado. Hay que discutir cosas que han sido problemas en estos últimos años, cualquiera sea que haya gobernado, pero también cuidar las cosas que están bien”, finalizó. Elonce.com